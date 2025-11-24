Σούπερ ντέρμπι για τη φάση των «16», μία τοπική «σύγκρουση» και ανοικτό παράθυρο για ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας, περιόδου 2025-2026 στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ.

Η κλήρωση έβγαλε ένα σούπερ ντέρμπι, το Ομόνοια - ΑΕΚ, ακόμη ένα ντέρμπι με τοπικό χαρακτήρα (Άρης - ΑΕΛ), ενώ υπάρχει περίπτωση να δούμε ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι αφού ο Απόλλωνας θα παίξει με τον νικητή του ματς Καρμιώτισσα - Ανόρθωση.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Άρης - ΑΕΛ

Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

Νέα Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου

ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Σπάρτακος ή Εθνικός - Ε.Ν.Π.

Πάφος FC - Ακρίτας

Απόλλων - Καρμιώτισσα ή Ανόρθωση

Ομόνοια - ΑΕΚ

-Οι αγώνες της δεύτερης φάσης θα είναι μονοί και μπορούν να αρχίσουν από τις 10 Δεκεμβρίου 2025.