Σούπερ ντέρμπι για τη φάση των «16», μία τοπική «σύγκρουση» και ανοικτό παράθυρο για ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι
Η κλήρωση της β' φάσης του κυπέλλου.
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας, περιόδου 2025-2026 στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ.
Η κλήρωση έβγαλε ένα σούπερ ντέρμπι, το Ομόνοια - ΑΕΚ, ακόμη ένα ντέρμπι με τοπικό χαρακτήρα (Άρης - ΑΕΛ), ενώ υπάρχει περίπτωση να δούμε ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι αφού ο Απόλλωνας θα παίξει με τον νικητή του ματς Καρμιώτισσα - Ανόρθωση.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Άρης - ΑΕΛ
Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου
Νέα Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου
ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Σπάρτακος ή Εθνικός - Ε.Ν.Π.
Πάφος FC - Ακρίτας
Απόλλων - Καρμιώτισσα ή Ανόρθωση
Ομόνοια - ΑΕΚ
-Οι αγώνες της δεύτερης φάσης θα είναι μονοί και μπορούν να αρχίσουν από τις 10 Δεκεμβρίου 2025.