Επιμένει για τον Λιβραμέντο η Σίτι, εναλλακτική ο Ντούμφρις

Η Νιούκαστλ συνεχίζει τις επαφές με τον Τίνο Λιβραμέντο και το επόμενο διάστημα ελπίζει πως θ' ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο 22χρονος Αγγλος διεθνής δεξιός μπακ είναι σ' επαφές με τη διοίκηση της ομάδας της βόρειας Αγγλίας για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», αλλά εξετάζει και την πρόταση από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Teamtalk» ο Πεπ Γκουαρντιόλα επιμένει για την απόκτηση του, αλλά η Νιούκαστλ δεν θέλει να μπει στη συζήτηση για την παραχώρηση του. Αν δεν προχωρήσει η μεταγραφή του Λιβραμέντο, τότε ο Καταλανός κόουτς έχει εναλλακτική για τον Ιανουάριο τον Ολλανδό διεθνή μπακ της Ιντερ, Ντένζελ Ντούμφρις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ