ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιμένει για τον Λιβραμέντο η Σίτι, εναλλακτική ο Ντούμφρις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιμένει για τον Λιβραμέντο η Σίτι, εναλλακτική ο Ντούμφρις

Στα ραντάρ των πολιτών ο Τίνο Λιβραμέντο

Η Νιούκαστλ συνεχίζει τις επαφές με τον Τίνο Λιβραμέντο και το επόμενο διάστημα ελπίζει πως θ' ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο 22χρονος Αγγλος διεθνής δεξιός μπακ είναι σ' επαφές με τη διοίκηση της ομάδας της βόρειας Αγγλίας για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», αλλά εξετάζει και την πρόταση από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Teamtalk» ο Πεπ Γκουαρντιόλα επιμένει για την απόκτηση του, αλλά η Νιούκαστλ δεν θέλει να μπει στη συζήτηση για την παραχώρηση του. Αν δεν προχωρήσει η μεταγραφή του Λιβραμέντο, τότε ο Καταλανός κόουτς έχει εναλλακτική για τον Ιανουάριο τον Ολλανδό διεθνή μπακ της Ιντερ, Ντένζελ  Ντούμφρις.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πίεση σε Σλοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ίσως το πιο κομβικό

ΑΕΛ

|

Category image

Παλεύει για επιπλέον εισιτήρια η ΑΕΚ - Ηλιόπουλος στην Φιορεντίνα: «Αν δεν βρείτε λύση, δεν έρχομαι γήπεδο»!

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη τοποθέτηση παίκτη της Λίβερπουλ στα social media: «Είναι δύσκολες οι στιγμές…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μένει ο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν - «Η παραίτηση δεν έγινε δεκτή»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η ECOMMBX επιχορηγεί τις τιμές των εισιτηρίων για το Κύπρος – Γερμανία

Κύπρος

|

Category image

Η πρώτη τοποθέτηση παίκτη της Λίβερπουλ στα social media: «Είναι δύσκολες οι στιγμές…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Όλες οι οδηγίες για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιμένει για τον Λιβραμέντο η Σίτι, εναλλακτική ο Ντούμφρις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε καλό momentum ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν

Ελλάδα

|

Category image

Αντωνίου και Φελλάς στα δύο μεγάλα ντέρμπι - Ίδιος ο ΒΑΡίστας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ναν MVP της 13ης αγωνιστικής μαζί με τον Σιλντς

EUROLEAGUE

|

Category image

Συγκινητικός ο Ασένσιο: Εχασε τον παππού του πριν τον Ολυμπιακό αλλά ζήτησε να παίξει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Κρατάμε τα λάθη μας για να τα διορθώσουμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο κόσμος το πιστεύει περισσότερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη