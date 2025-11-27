ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παπαδόπουλος: «Κρατάμε τα λάθη μας για να τα διορθώσουμε»

Τα όσα είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου της ελαφράς ταξιαρχίας.

Στην εκπομπή «Δώδεκα στα Σπορ» μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου τoυ Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, για την ήττα από την Πάφο, τα εκτός έδρας αποτελέσματα, αλλά και τα αγωνιστικά νέα των τραυματιών παικτών.

Η ήττα ανήκει στο παρελθόν, τόνισε, και η ομάδα συνεχίζει την προσπάθεια της. «Δεν έχει επηρεάσει αρνητικά την ομάδα. Κρατάμε τα λάθη που έγιναν για να τα διορθώσουμε και συνεχίζουμε», δήλωσε ο Παπαδόπουλος, προσθέτοντας πως το παιχνίδι με την Ένωση θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς η ομάδα του Παραλιμνίου δεν έχει κάτι να χάσει.

Για τα εκτός έδρας παιχνίδια, ανέφερε πως οι διαφορές στην απόδοση επηρεάζουν τη βαθμολογία. Οι δύο ήττες, από ΑΕΚ και Πάφο, ήταν αποτέλεσμα λαθών της ομάδας.

Όσον αφορά το πρόγραμμα, η ομάδα θα δώσει τρία δύσκολα παιχνίδια σε μια εβδομάδα: Κυριακή με ΑΠΟΕΛ, Τετάρτη για το Κύπελλο με ΑΕΛ και ξανά Κυριακή με Απόλλωνα στο πρωτάθλημα.

Αγωνιστικά, ο Βάνα έχει πρόβλημα στον καρπό και θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα. Ο Μπουράν είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με την Ένωση, ενώ ο Μπαλόγκουν συνεχίζει θεραπεία. Ο Κοκόριν αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση με τη νέα χρονιά.

ΑΡΗΣ

