Μένει ο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν - «Η παραίτηση δεν έγινε δεκτή»

Και πάλι νέα δεδομένα με πλήρη ανατροπή των δεδομένων στην υπόθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όπως αναφέρει η έγκυρη σερβική ιστοσελίδα Mozzart Sport το έκτακτο ΔΣ της Παρτίζαν ολοκληρώθηκε με την απόφασή του να είναι ξεκάθαρη.

«Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν γίνεται αποδεκτή»… Μάλιστα, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα αυτό, το ΔΣ και όλοι στην ομάδα εκφράζουν την απεριόριστη πίστη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ζοτς, ενώ κανείς τους δεν έχει καμία μα καμία αμφιβολία για την δουλειά του και την ποιότητα αυτής.

sportfm.gr