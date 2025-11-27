Σε καλό momentum ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν

Την τρίτη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση, που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της πρώτης οκτάδας, ευελπιστεί να πετύχει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται απόψε (19:45) στο γήπεδο της Τούμπας την Μπραν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Με οκτώ νίκες στα εννέα τελευταία παιχνίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τον άσχημο μήνα (μέσα Σεπτέμβρη με μέσα Οκτώβρη) με τα αρνητικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι 2η θέση στην Ελλάδα, στο -2 από τον Ολυμπιακό, και στη 10η του Europa League με επτά (7) βαθμούς και 9-6 τέρματα. Οι επιτυχίες επί των Λιλ (4-3 στη Γαλλία) και Γιουνγκ Μπόις (4-0 στη Θεσσαλονίκη) έβαλαν το νερό στ' αυλάκι για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι πλέον βλέπουν πιο ψηλά, αφού η οκτάδα απέχει μόλις ένα βαθμό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο να ξεπερνάει την ίωση που τον άφησε εκτός από το 3-0 επί της Κηφισιάς στην Τούμπα. Σίγουρα εκτός είναι μόνο ο Μαντί Καμαρά, ενώ ερωτηματικά υπάρχουν για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση στην ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, δεν έπαιξε την Κυριακή (23/11) και κάνει αγώνα δρόμου να είναι έτοιμος για το ματς με τους Νορβηγούς. Αν δεν τα καταφέρει, Δημήτρης Πέλκας και Λούκας Ιβανούσετς διεκδικούν τη θέση στο αρχικό σχήμα.

Από την άλλη, από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Μπραν. Η ομάδα του Φρέιρ Αλεξάντερσον ηττήθηκε με 4-0 από τη Μόλντε στο «Άκερ Στάντιον», με αποτέλεσμα να παραμείνει στην τέταρτη θέση με 53 βαθμούς και να βρεθεί στο -15 από την πρωτοπόρο Βίκινγκ έπειτα από 29 αγωνιστικές. Όλα τα γκολ, μάλιστα, ήρθαν στο δεύτερο μέρος. Η Μπραν παραμένει δίχως νίκη σε Νορβηγία και Ευρώπη από τις 26/10, όταν είχε κερδίσει 3-2 τη Ρόζενμποργκ στο Τρόντχαϊμ. Έχουν ακολουθήσει πέντε ματς δίχως νίκη (0-1-3 στην Eliteserien με 3-9 τέρματα και η «λευκή» ισοπαλία στην Μπολόνια).

Με το βαθμό που πήρε στο «Ρενάτο νταλ Άρα», παίζοντας πάντως με παίκτη παραπάνω από το 23΄ λόγω αποβολής του Μπάμπη Λυκογιάννη, η Μπραν έφτασε τους επτά (7) στη διοργάνωση, αφού είχαν προηγηθεί οι εντός έδρας νίκες επί της Ουτρέχτης (1-0 με Μάγκνουσον στο 41΄) και της Ρέιντζερς (3-0 με Κόρνβιγκ στο 40΄, Σόρενσεν στο 55΄ και Χολμ στο 79΄), ενώ στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί με 2-1 (Ιγκαμάνε 54΄, Ζιρού 80΄ - Μάγκνουσον 59΄) από τη Λιλ στη Γαλλία. Το Europa League, όπου είναι στην 11η θέση, φαντάζει το... αποκούμπι για την ομάδα του Αλεξάντερσον, αφού ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος έχει εξασφαλισμένο. Ο 43χρονος Ισλανδός τεχνικός δεν υπολογίζει μόνο στις υπηρεσίες του τραυματία βασικού κεντρικού μέσου Φέλιξ Χορν Μίρε (33 συμμετοχές/5 γκολ/5 ασίστ).

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΜΠΡΑΝ (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Πέντερσεν, Χέλαντ, Κνούντσεν, Σόλτβεντ, Κόρνβιγκ, Μίρε, Γκούντμουντσον, Σάντε, Φιν, Κάστρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ