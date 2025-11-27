Στόχος είναι η εξάδα και μέσω αυτής να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ένας στόχος που δεν είναι μακριά, ούτε όμως κοντά. Με τις δύο σερί νίκες, με αποκορύφωμα το διπλό στο ΓΣΠ επί του ΑΠΟΕΛ, κράτησε επαφή αλλά στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο αντιλαμβάνονται πως το προσεχές ντέρμπι με τον Απόλλωνα είναι ίσως το πιο κομβικό ώς τώρα, στον φετινό μαραθώνιο. Με νίκη οι γαλαζοκίτρινοι θα πιάσουν στην 6η θέση τον συμπολίτη τους και ίσως να μειώσουν τη διαφορά και από άλλες ομάδες που προπορεύονται.

Σίγουρα, υπάρχει δρόμος, όμως θα είναι διαφορετική η πίεση σε περίπτωση που δεν κερδίσει. Είναι γηπεδούχος και θα έχει τη στήριξη πέντε χιλιάδων φίλων της και με αυτόν τον έξτρα «παίκτη» ελπίζει να τριτώσει το καλό. Είναι η πρώτη φορά που η τεχνική ηγεσία θα έχει όλο το οπλοστάσιο στα χέρια της καθώς επιστρέφει και ο Ζράντι από τραυματισμό. Κάποιες αλλαγές ίσως προκύψουν, σε σχέση με το νικηφόρο ντέρμπι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Παρά το σπουδαίο διπλό, η εμφάνιση του α΄ μέρους προβλημάτισε τον Ούγκο Μαρτίνς.