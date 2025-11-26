ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Coca – Cola: Το πρόγραμμα αγώνων της Β’ Φάσης

Δημοσιευτηκε:

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων της Β' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α' και Β' Κατηγορίας.

Τετάρτη 10.12.2025

17:00 Άρης – ΑΕΛ

Τετάρτη 17.12.2025

17:00 Νέα Σαλαμίνα – Διγενής Ακρίτας Μόρφου

Τετάρτη 07.01.2026

17:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

17:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας

17:00 Νικητής αγώνα Σπάρτακος Κιτίου – Εθνικός Άχνας με ΕΝ Παραλιμνίου

Πέμπτη 08.01.2026

17:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου

Τετάρτη 14.01.2026

17:00 Απόλλων με νικητή αγώνα Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Ανόρθωση

18:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ

Υπενθυμίζεται ότι για να ολοκληρωθεί η Α' Φάση εκκρεμούν δύο αγώνες που θα διεξαχθούν στις 3 Δεκεμβρίου ως ακολούθως:

17:00 Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Άχνας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος).

