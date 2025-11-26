Κύπελλο Coca – Cola: Το πρόγραμμα αγώνων της Β’ Φάσης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων της Β' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α' και Β' Κατηγορίας.
Τετάρτη 10.12.2025
17:00 Άρης – ΑΕΛ
Τετάρτη 17.12.2025
17:00 Νέα Σαλαμίνα – Διγενής Ακρίτας Μόρφου
Τετάρτη 07.01.2026
17:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
17:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας
17:00 Νικητής αγώνα Σπάρτακος Κιτίου – Εθνικός Άχνας με ΕΝ Παραλιμνίου
Πέμπτη 08.01.2026
17:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου
Τετάρτη 14.01.2026
17:00 Απόλλων με νικητή αγώνα Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Ανόρθωση
18:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ
Υπενθυμίζεται ότι για να ολοκληρωθεί η Α' Φάση εκκρεμούν δύο αγώνες που θα διεξαχθούν στις 3 Δεκεμβρίου ως ακολούθως:
17:00 Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Άχνας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)
19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος).