Ο Ναν MVP της 13ης αγωνιστικής μαζί με τον Σιλντς

Ο Κέντρικ Ναν μοιράστηκε το βραβείο του MVP της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague μαζί με τον Σέιβον Σιλντς. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Παρτίζαν και ο 31χρονος παίκτης της ιταλικής ομάδας ξεχώρισε στη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι δύο παίκτες συγκέντρωσαν 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Ναν στο ματς κόντρα στην Παρτίζαν είχε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Σιλντς τελείωσε τον αγώνα με την Μακάμπι με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ. 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Shared honors for MVP of Round 13



Identical stats, identical mindset from these two insane performances 🤝



‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/CZyCtTZ7mu — EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2025

