Κληρώσεις Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών
Πραγματοποιήθηκαν σήμερα τρεις κληρώσεις για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Coca – Cola Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ περιόδου 2025 – 2026.
Συγκεκριμένα έγιναν κληρώσεις για τρεις φάσεις με τη συμμετοχή 25 ομάδων, 15 από την Γ' Κατηγορία και 10 από την Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.
Κλήρωση Α' Φάσης
1. Αναγέννηση Δερύνειας - Κούρης Ερήμης
2. ΑΠΟΝΑ - Ακάμας Μαντριά FC
3. Αλκή - Ερμής Αραδίππου
4. Εθνικός Άσσιας - ΠΟ Ορμήδειας
5. Γεροσκήπου FC - Οθέλλος Αθηαίνου
6. Κέδρος - ΑΠΟΠ Πόλης
7. FC Λειβάδια - Ασπίς Πύλας
8. ΑΟ Θύελλα Αγίου Θεοδώρου - Άτλας Αγλαντζιάς
9. ΑΕΚ Κουκλιών FC - Δόξα Παλαιομετόχου
Οι επτά τυχερές ομάδες της κλήρωσης που περνούν απευθείας στη δεύτερη φάση:
Ανόρθωση Μουτταγιάκας, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ξυλοφάγου FC, ΑΕΚ Κελλιών, ΑΟ Αυγόρου, Ομόνοια Ψευδά, ΘΟΪ Λακατάμιας
Κλήρωση Β' Φάσης
1.Νικητής 4 - Νικητής 9
2. Ομόνοια Ψευδά - Ξυλοφάγου FC
3.Ανόρθωση Μουττάγιακας - Νικητής 1
4. Νικητής 2 - ΘΟΪ Λακατάμιας
5. Νικητής 8 - Νικητής 3
6. Νικητής 6 - Νικητής 5
7. ΑΕΚ Κελλιών - ΑΟ Αυγόρου
8. Νικητής 7 - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Κλήρωσης Προμιτελικής Φάσης
1.Νικητής 7 - Νικητής 6
2. Νικητής 1 - Νικητής 3
3. Νικητής 5 - Νικητής 2
4. Νικητής 4 - Νικητής 8