Κληρώσεις Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΓΗΠΕΔΟ

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα τρεις κληρώσεις για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Coca – Cola Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ περιόδου 2025 – 2026.

Συγκεκριμένα έγιναν κληρώσεις για τρεις φάσεις με τη συμμετοχή 25 ομάδων, 15 από την Γ' Κατηγορία και 10 από την Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.

Κλήρωση Α' Φάσης

1. Αναγέννηση Δερύνειας - Κούρης Ερήμης

2. ΑΠΟΝΑ - Ακάμας Μαντριά FC

3. Αλκή - Ερμής Αραδίππου

4. Εθνικός Άσσιας - ΠΟ Ορμήδειας

5. Γεροσκήπου FC - Οθέλλος Αθηαίνου

6. Κέδρος - ΑΠΟΠ Πόλης

7. FC Λειβάδια - Ασπίς Πύλας

8. ΑΟ Θύελλα Αγίου Θεοδώρου - Άτλας Αγλαντζιάς

9. ΑΕΚ Κουκλιών FC - Δόξα Παλαιομετόχου

Οι επτά τυχερές ομάδες της κλήρωσης που περνούν απευθείας στη δεύτερη φάση:

Ανόρθωση Μουτταγιάκας, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ξυλοφάγου FC, ΑΕΚ Κελλιών, ΑΟ Αυγόρου, Ομόνοια Ψευδά, ΘΟΪ Λακατάμιας

Κλήρωση Β' Φάσης

1.Νικητής 4 - Νικητής 9

2. Ομόνοια Ψευδά - Ξυλοφάγου FC

3.Ανόρθωση Μουττάγιακας - Νικητής 1

4.  Νικητής 2 - ΘΟΪ Λακατάμιας

5. Νικητής 8 - Νικητής 3

6. Νικητής 6 - Νικητής 5

7. ΑΕΚ Κελλιών - ΑΟ Αυγόρου

8. Νικητής 7 - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Κλήρωσης Προμιτελικής Φάσης

1.Νικητής 7 - Νικητής 6

2. Νικητής 1 - Νικητής 3

3. Νικητής 5 - Νικητής 2

4. Νικητής 4 - Νικητής 8

 

Διαβαστε ακομη