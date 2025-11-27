Ομόνοια: Όλες οι οδηγίες για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου

Η Ομόνοια εξέδωσε σημαντική ενημέρωση προς τους φιλάθλους της ενόψει του αποψινού ευρωπαϊκού αγώνα απέναντι στη Δυναμό, με λεπτομέρειες για εισιτήρια, προσέλευση και λειτουργία των εισόδων στο ΓΣΠ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Παραθέτουμε πληροφορίες για τους φιλάθλους μας που θα βρεθούν απόψε στο ΓΣΠ για την αναμέτρηση με την Dynamo Kyiv.

Από τις 17:45 μέχρι τις 19:45 θα λειτουργήσουν τα ταμεία σε δυτική και βόρεια κερκίδα.

Τα παιδικά εισιτήρια θα διατίθενται τα ταμεία του γηπέδου μόνο με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας ή πιστοποιητικού γεννήσεως.

Είσοδος Παιδικών εισιτηρίων και Παιδικών Εισιτήριων διαρκείας μόνο από τις εξής εισόδους:

Δυτική Κάτω κερκίδα: Δ5

Δυτική Άνω κερκίδα: Δ6

Ανατολική κερκίδα: Α3-4

Βόρεια κερκίδα: Β4

Στις 20:30 ολοκληρώνεται η διάθεση από το Online Ticketing.

Στο κάτω διάζωμα της Δυτικής κερκίδας έχουν απομείνει ελάχιστες θέσεις στο τμήμα 102.

Στην Ανατολική κερκίδα έχουν απομείνει ελάχιστες θέσεις στο τμήμα 227.

*Οι κάτοχοι Εισιτήριου Διαρκείας που θα παρευρεθούν στον αγώνα θα επιβραβευθούν με 10 βαθμούς.

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς.

Θα λειτουργήσει κατάστημα της Green Boutique έξω από τη δυτική κερκίδα από τις 17:45 μέχρι τις 19:45.

Άνοιγμα Εισόδων: 17:45

Κατά την είσοδο σας θα γίνεται έλεγχος εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου και σωματικός έλεγχος.

Επίσης, θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Ισχύει η θέση του εισιτηρίου του αγώνα και παρακαλούνται οι φίλαθλοι όπως το τηρούν.

Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας.

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, για αποφυγή καθυστέρησης και δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.»