Συγκινητικός ο Ασένσιο: Εχασε τον παππού του πριν τον Ολυμπιακό αλλά ζήτησε να παίξει

Πριν τη σέντρα με τον Ολυμπιακό, ο Τσάμπι Αλόνσο είχε αρκετά προβλήματα και απουσίες να διαχειριστεί με σημαντικότερη όλων αυτή του Τιμπό Κουρτουά. Εκτός όμως από τον Βέλγο κίπερ, ο Ισπανός πορτιέρε είδε να ξεμένει από στόπερ, μιας και ο μοναδικός «καθαρόαιμος» κεντρικός αμυντικός που είχε στη διάθεσή του ήταν ο Ραούλ Ασένσιο, ο οποίος πήρε θέση στο βασικό σχήμα των «μερένχες».

Η αναμέτρηση απέναντι στους «ερυθρόλευκους» ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, καθώς αγωνίστηκε μόλις μία ημέρα μετά τον θάνατο του παππού του, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος με μια συγκινητική ανάρτηση μετά το παιχνίδι.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, παππού. Να με συνοδεύεις και να μου δίνεις δύναμη σε κάθε μου βήμα. Σ’ αγαπώ», έγραψε ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ στα social media, συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφίες, ανάμεσά τους και μία στην οποία ο παππούς του φαίνεται να κοιτάζει το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» από ειδική αίθουσα του γηπέδου.

Condolences & Respect , Raul Asencio 🤍 pic.twitter.com/GsJBu1VtwH — Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) November 27, 2025

