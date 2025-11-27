ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρώτη τοποθέτηση παίκτη της Λίβερπουλ στα social media: «Είναι δύσκολες οι στιγμές…»

Η πρώτη τοποθέτηση παίκτη της Λίβερπουλ στα social media: «Είναι δύσκολες οι στιγμές…»

Στις κάμερες βγήκε μπροστά μόνο ο Κέρτις Τζόουνς, αλλά ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ έγινε ο πρώτος που μέσω social media έστειλε το πρώτο μήνυμα στον κόσμο της Λίβερπουλ μετά το νέο πάθημα.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έφτασαν σε σημείο ν’ αποχωρήσουν νωρίτερα από τις εξέδρες του «Άνφιλντ», μη αντέχοντας να δουν και το τέταρτο γκολ που πέτυχε τελικά η PSV για το επιβλητικό 4-1 στη League Phase του Champions League.

Ο Τζόουνς ουσιαστικά κατηγόρησε τους συμπαίκτες του για έλλειψη πάθους, για μηδαμινή κίνηση χωρίς την μπάλα και για ενέργεια σε φοβερά χαμηλά επίπεδα.

Ο Σόμποσλαϊ τώρα έρχεται να στείλει το πρώτο μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας που εμφανίζεται έντονα απογοητευμένος απ’ όσα παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα. «Είναι δύσκολες οι στιγμές, αλλά έχουμε μάθει να είμαστε νικητές και θ’ αναγεννηθούμε ξανά, ενωμένοι» έγραψε ο Ούγγρος.

Διαβαστε ακομη