Η πρώτη τοποθέτηση παίκτη της Λίβερπουλ στα social media: «Είναι δύσκολες οι στιγμές…»

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έφτασαν σε σημείο ν’ αποχωρήσουν νωρίτερα από τις εξέδρες του «Άνφιλντ», μη αντέχοντας να δουν και το τέταρτο γκολ που πέτυχε τελικά η PSV για το επιβλητικό 4-1 στη League Phase του Champions League.

Ο Τζόουνς ουσιαστικά κατηγόρησε τους συμπαίκτες του για έλλειψη πάθους, για μηδαμινή κίνηση χωρίς την μπάλα και για ενέργεια σε φοβερά χαμηλά επίπεδα.

Ο Σόμποσλαϊ τώρα έρχεται να στείλει το πρώτο μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας που εμφανίζεται έντονα απογοητευμένος απ’ όσα παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα. «Είναι δύσκολες οι στιγμές, αλλά έχουμε μάθει να είμαστε νικητές και θ’ αναγεννηθούμε ξανά, ενωμένοι» έγραψε ο Ούγγρος.

These are tough moments but we are winners and we will rise as one! 🔴#YNWA pic.twitter.com/MJchkqKqMd — Dominik Szoboszlai (@_SZD10) November 27, 2025

