Ο κόσμος το πιστεύει περισσότερο

Είναι αλήθεια πως η ανταπόκριση του κόσμου της Ανόρθωσης είναι συγκινητική.

Και δεν αναφερόμαστε μονάχα στην οικονομική εκστρατεία για την αποπληρωμή των πολλών παλιών «αμαρτιών». Η παρουσία των οπαδών της ομάδας στο «Τάσος Μάρκου» για τον αγώνα με την Ένωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή του αποτελέσματος και του πολύ σημαντικού διπλού. Οι Ανορθωσιάτες δίνουν μαζικά το «παρών» τους από την αρχή της σεζόν σε όλα τα γήπεδα στηρίζοντας τους ποδοσφαιριστές. Αυτή η στήριξη λειτούργησε ευεργετικά εντός των αποδυτηρίων αφού η ομάδα ανέβασε την απόδοσή της, κατακτώντας σημαντικά αποτελέσματα.

Πλέον ο κόσμος της «Κυρίας» πιστεύει πως όντως η ομάδα αδικείται από τη βαθμολογική της θέση και πως μπορεί να απαλλαγεί γρήγορα από το βάρος των χαμηλών θέσεων που βρίσκεται μετά από 11 αγωνιστικές. Ενόψει ΑΠΟΕΛ, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο και θα έχει έναν μόνο στόχο. Να σπρώξει τους παίκτες του Κετσπάγια στην πιο σημαντική νίκη έως την επόμενη μέσα στη σεζόν. Μία νίκη που δεδομένα θα επιτρέψει στην Ανόρθωση να βλέπει πολύ πιο πάνω στη βαθμολογία όσον αφορά τους στόχους της.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

