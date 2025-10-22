LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 0-0
Για τον αυτονόητο ο ΑΠΟΕΛ, για την έκπληξη η ΑΕΖ.
Ραντεβού κυπέλλου για ΑΠΟΕΛ και ΑΕΖ στις 19:00 στο ΓΣΠ για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Οι γαλαζοκίτρινοι μετά την ισοπαλία 2-2 με τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική, θέλουν να επανέλθουν στον δρόμο των επιτυχιών και σήμερα θα ζητήσουν νίκη - πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του κυπέλλου.
Από την πλευρά της η ΑΕΖ, που βεβαίως έχει το μυαλό της στο πρωτάθλημα, δεν έχει κάτι να χάσει και θα επιδιώξει τη μεγάλη έκπληξη.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης:
Ξεκίνησε το παιχνίδι:
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Αντωνίου, Γιαννακού, Σατσιάς, Πουρσαϊτίδης, Μιρ, Μέουερ, Ρόσα, Μαρκίνιος, Κούτσακος, Ντράζιτς.
ΑΕΖ: Στυλιανού, Μακρίδης, Σκουρτάι, Αγγελόπουλος, Κόλιας, Ζακακιώτης, Αμπάιρ, Μ. Σοάρες, Ν.Κωνσταντίνου, Οδυσσέως, Ιωάννου.
Σκόρερ:
Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Τσαμπάλας Ανδρέας
AVAR: Αντωνίου Μενέλαος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης