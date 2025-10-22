LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 0-0

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για τον αυτονόητο ο ΑΠΟΕΛ, για την έκπληξη η ΑΕΖ.

Ραντεβού κυπέλλου για ΑΠΟΕΛ και ΑΕΖ στις 19:00 στο ΓΣΠ για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Οι γαλαζοκίτρινοι μετά την ισοπαλία 2-2 με τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική, θέλουν να επανέλθουν στον δρόμο των επιτυχιών και σήμερα θα ζητήσουν νίκη - πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του κυπέλλου. 

Από την πλευρά της η ΑΕΖ, που βεβαίως έχει το μυαλό της στο πρωτάθλημα, δεν έχει κάτι να χάσει και θα επιδιώξει τη μεγάλη έκπληξη.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

 

Ξεκίνησε το παιχνίδι:

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Αντωνίου, Γιαννακού, Σατσιάς, Πουρσαϊτίδης, Μιρ, Μέουερ, Ρόσα, Μαρκίνιος, Κούτσακος, Ντράζιτς.

ΑΕΖ:  Στυλιανού, Μακρίδης, Σκουρτάι, Αγγελόπουλος, Κόλιας, Ζακακιώτης, Αμπάιρ, Μ. Σοάρες, Ν.Κωνσταντίνου, Οδυσσέως, Ιωάννου.

Σκόρερ:

Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Τσαμπάλας Ανδρέας

AVAR: Αντωνίου Μενέλαος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

Διαβαστε ακομη