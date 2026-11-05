Oρίστηκε η κλήρωση του κυπέλλου για τη β' φάση

Ανακοινώνεται ότι η κλήρωση των αγώνων της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ και ώρα 11:30 π.μ.

Οι αγώνες της Β’ Φάσης θα είναι μονοί και μπορούν να αρχίσουν από την Τετάρτη 25.11.2026.

Το πρόγραμμα των αγώνων της Β’ Φάσης θα ολοκληρωθεί σήμερα με την αναμέτρηση Ομόνοια 29Μ – ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Μέχρι τώρα, εισιτήριο συμμετοχής εξασφάλισαν Krasava ΕΝΥ, Άρης, ΑΕΚ, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνοια Αραδίππου, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και Ολυμπιακός.

Στη δεύτερη φάση θα λάβουν επίσης μέρος η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ Λύσης και η ΕΝ Παραλιμνίου που προκρίθηκαν ως τυχερές ομάδες και οι τρείς ομάδες, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος FC και Απόλλωνας, που βάση Προκήρυξης εξαιρέθηκαν από την πρώτη φάση της διοργάνωσης.