ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαρούμενα και ήσυχα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Xωρίς αρκετό κόσμο στο πλευρό του αλλά με ευχάριστα νέα πάει κόντρα στον Χαλκάνορα για το κύπελλο ο ΑΠΟΕΛ

Εν μέσω ευχάριστων νέων που έχουν να κάνουν με την επίτευξη συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα, ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει σήμερα (18:00) στο ΓΣΠ τον Χαλκάνορα για την πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola και θέλει να περάσει ένα ήσυχο απόγευμα. Η ομάδα της Λευκωσίας αναμφίβολα είναι το ξεκάθαρο φαβορί του ζευγαριού, κάτι που πρέπει να επιβεβαιώσει εντός αγωνιστικού χώρου για να συνεχίσει την πορεία της στον θεσμό. Αναμένεται ότι στο αρχικό σχήμα της ομάδας θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής κι άλλοι ποδοσφαιριστές και παράλληλα να δοθούν ανάσες σε κάποιους άλλους.

Ο ΑΠΟΕΛ θα πάει στον αγώνα αυτό χωρίς τη μαζική παρουσία του κόσμου, αφού δικαίωμα να βρεθούν στις κερκίδες έχουν συνταξιούχοι, παιδιά κάτω των 12 ετών με τις μητέρες τους και ΑΜΕΑ σε τροχοκάθισμα, μετά την ποινή που επιβλήθηκε από τη Δικαστική Επιτροπή. Με χθεσινή ανακοίνωσή της, η διοίκηση κάκισε τις εν λόγω συμπεριφορές, τις οποίες χαρακτηρίζει ντροπιαστικές. «Τέτοιες συμπεριφορές “ματώνουν” τον ΑΠΟΕΛ, πρωτίστως ηθικά, αλλά και οικονομικά. Πληγώνουν την ομάδα, στερούν από τους φιλάθλους τη δυνατότητα να τη στηρίξουν από τις εξέδρες και αμαυρώνουν μια επέτειο που θα έπρεπε να μας ενώνει όλους γύρω από την ιστορία και την περηφάνια μας. Ο ΑΠΟΕΛ είναι η ιστορία, οι αξίες και ο κόσμος του. Τα 100 χρόνια του αξίζουν τον σεβασμό όλων μας» σημειώνεται.

Σε σχέση με τις εξελίξεις στα διοικητικά της ομάδας, όπως ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, επήλθε κατ’ αρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, αναφορικά με τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, έχει οριστεί έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο Pavilion Hall στη Λευκωσία, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη για το περιεχόμενο και τους όρους των σχετικών συμφωνιών. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΕΛΛΟΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πονάει» και όσο πάει, πολύ πιο πολύ...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Είμαστε εδώ για να το διορθώσουμε - Γι' αυτό επέμενα να μην αποκτηθεί άλλος επιθετικός»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η εύκολη πρόκριση του ΑΠΟΕΛ με τον Γεωργίου σε... κέφια

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Πεντάμορφος» στους «16» ο ΑΠΟΕΛ με κυπριακή σφραγίδα!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ραστόντερ... εξ ουρανού, λύτρωσε τον Παναθηναϊκό στο φινάλε!

Ελλάδα

|

Category image

Σταύρος Γεωργίου: Του... πάει το κύπελλο!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έχεις κέρβερο, πας για τίτλο!

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η... παράσταση του Λομονάκο και τα εννέα (!) γκολ στη Λάρνακα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ομόνοια Αραδίππου... έξι αστέρων στους «16» με «αφηνιασμένο» Λομονάκο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Είναι πολλά τα εκατομμύρια για να φύγει ο Κάρικ!

Premier League

|

Category image

Οι γιατροί του Κομπανί εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκεφαλικών προβλημάτων λόγω υπερκόπωσης

Bundesliga

|

Category image

Πλήγμα στους Ρόκετς: Νοκ άουτ για τα επόμενα παιχνίδια ο Σενγκούν

NBA

|

Category image

Στο… ρελαντί τη Μαρκό ο ασταμάτητος Ολυμπιακός και σκέφτεται ήδη τα νοκ άουτ!

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Ενδεκάδα με αλλαγές για να... τσεκάρει εισιτήριο στους «16»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ποιος θα είναι ο ρόλος του Φουστέρ στον Ολυμπιακό

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη