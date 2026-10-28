Χαρούμενα και ήσυχα

Εν μέσω ευχάριστων νέων που έχουν να κάνουν με την επίτευξη συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα, ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει σήμερα (18:00) στο ΓΣΠ τον Χαλκάνορα για την πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola και θέλει να περάσει ένα ήσυχο απόγευμα. Η ομάδα της Λευκωσίας αναμφίβολα είναι το ξεκάθαρο φαβορί του ζευγαριού, κάτι που πρέπει να επιβεβαιώσει εντός αγωνιστικού χώρου για να συνεχίσει την πορεία της στον θεσμό. Αναμένεται ότι στο αρχικό σχήμα της ομάδας θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής κι άλλοι ποδοσφαιριστές και παράλληλα να δοθούν ανάσες σε κάποιους άλλους.

Ο ΑΠΟΕΛ θα πάει στον αγώνα αυτό χωρίς τη μαζική παρουσία του κόσμου, αφού δικαίωμα να βρεθούν στις κερκίδες έχουν συνταξιούχοι, παιδιά κάτω των 12 ετών με τις μητέρες τους και ΑΜΕΑ σε τροχοκάθισμα, μετά την ποινή που επιβλήθηκε από τη Δικαστική Επιτροπή. Με χθεσινή ανακοίνωσή της, η διοίκηση κάκισε τις εν λόγω συμπεριφορές, τις οποίες χαρακτηρίζει ντροπιαστικές. «Τέτοιες συμπεριφορές “ματώνουν” τον ΑΠΟΕΛ, πρωτίστως ηθικά, αλλά και οικονομικά. Πληγώνουν την ομάδα, στερούν από τους φιλάθλους τη δυνατότητα να τη στηρίξουν από τις εξέδρες και αμαυρώνουν μια επέτειο που θα έπρεπε να μας ενώνει όλους γύρω από την ιστορία και την περηφάνια μας. Ο ΑΠΟΕΛ είναι η ιστορία, οι αξίες και ο κόσμος του. Τα 100 χρόνια του αξίζουν τον σεβασμό όλων μας» σημειώνεται.

Σε σχέση με τις εξελίξεις στα διοικητικά της ομάδας, όπως ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, επήλθε κατ’ αρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, αναφορικά με τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, έχει οριστεί έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο Pavilion Hall στη Λευκωσία, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη για το περιεχόμενο και τους όρους των σχετικών συμφωνιών.