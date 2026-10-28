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Το Σίγμα πήρε τους εντός έδρας του Παναθηναϊκού και αγώνες Basket League

ΓΗΠΕΔΟ

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Συνεχίζεται η επένδυση του Σίγμα σε αθλητικά γεγονότα

Συνεχίζει την επένδυσή του στα αθλητικά γεγονότα το Σίγμα. Πρώτα ήταν το Μουντιάλ που κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα της μεγάλης διοργάνωσης, μετά ήταν φιλικοί αγώνες αγγλικών ομάδων, μετά μας ανακοίνωσαν και το επόμενο Μουντιάλ αλλά και το Μουντιάλ γυναικών.

Τώρα, το Σίγμα ενισχύει ακόμη περισσότερο το αθλητικό του περιεχόμενο και με τη βοήθεια του ΣΚΑΪ κατάφερε να εξασφαλίσει σε ανοιχτή ζώνη τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στη Σούπερ Λιγκ, αλλά και τη μετάδοση των σπουδαιότερων αγώνων από το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ, το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου με το ιστορικό ντέρμπι Άρη - Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Λίγο αργότερα, στις 19:30, τη σκυτάλη παίρνει το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

 

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