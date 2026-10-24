Ομόνοια 29Μ: Τι έκανε στο ΓΣΠ;

Σ΄ένα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες αλλά με ξεκάθαρο φαβορί, η Ομόνοια 29Μ θα προσπαθήσει να ανατρέψει τις προσδοκίες και να κερδίσει για πρώτη φορά στο ΓΣΠ.

Η νεοφώτιστη ομάδα ανακοίνωσε πως τα 1000 εισιτήρια που είχε στην διάθεσή της έχουν εξαντληθεί εν ριπή οφθαλμού και σήμερα Σάββατο (24/10) ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το παιχνίδι της Κυριακής (25/10, 18:00) κόντρα στους γαλαζοκίτρινους.

Αυτή η αναμέτρηση, θα είναι η τέταρτη στο ΓΣΠ με την Ομόνοια 29Μ να είναι φιλοξενούμενη. Το αξιοσημείωτο είναι πως μόνο ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να την κερδίσει εκεί από τις υπόλοιπες ομάδες της Λευκωσίας. Κι αυτό το έκανε με εμφατικό τρόπο.

Θυμηθείτε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της Ομόνοιας 29Μ στο ΓΣΠ ως φιλοξενούμενη:

2/11/2024, 9η αγωνιστική: Ομόνοια - Ομόνοια 29Μ 1-1

12/1/2025, 18η αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 29Μ 4-0

16/1/2025, πρώτη φάση κυπέλλου, ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 29Μ 6-1

13/9/2026, 3η αγωνιστική Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ 3-3