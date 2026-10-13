Κυκλοφορεί και... τρομοκρατεί ο Παναθηναϊκός, έκανε πάρτι στο Βελιγράδι!

Άλλη μια παράσταση, άλλη μια απολαυστική αμυντική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, με την οποία έφυγε με την εύκολη νίκη από το Βελιγράδι διατηρώντας το απόλυτο (5/5) μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Επιθετικά μπορεί να μην κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, αλλά φρόντισε με την άμυνά του να γίνει απόλυτο αφεντικό του αγώνα.

Η διαφορά στην 3η περίοδο έφτασε και στους 21 πόντους, δείγμα και της συνολικής κυριαρχίας των «πρασίνων» στην σερβική πρωτεύουσα. Υποχρέωσε την Παρτίζαν σε μόλις 55 πόντους παθητικό και 21/64 εντός παιδιάς!.

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν κάμποσα λεπτά μέχρι να προσαρμοστούν στις ανάγκες του αγώνα και η Παρτίζαν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Έως τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με πέντε πόντους διαφορά (11-6 και 12-7) αλλά οι αλλαγές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνωσαν το επιθετικό στοιχείο, το οποίο δεν πήγαινε καθόλου καλά με την αρχική πεντάδα (Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου). Αποτέλεσμα; Να τρέξει ο Παναθηναϊκός επιμέρους σκορ 9-4 και να ισοφαρίσει την σερβική ομάδα με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Η ελληνική ομάδα είχε 6/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/6 βολές αλλά και 4 λάθη, με την Παρτίζαν να προσπαθούσε να ασκήσει πίεση με 3 κλεψίματα στην 1η περίοδο και έχοντας από την πλευρά της 5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, ίδια ριμπάουντ (8 για κάθε ομάδα) και πέντε τελικές πάσες (όλες στο ανοικτό γήπεδο) για τέσσερα λάθη.

Έκτοτε ωστόσο ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει στροφές, έβαλε περισσότερη πίεση στην άμυνα ενώ βρήκε τις επιθετικές λύσεις με τον εξαιρετικό Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (12π., 3/5διπ., 2/3τρ.) έχοντας και την αμέριστη συμπαράσταση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (8π., 2/2διπ., 1/2τρ., 1/2β., 3ιμπ.). Η διαφορά έφτασε και στο +8 για το «τριφύλλι» (27-35) για να κλείσει το ημίχρονο στο 28-35.

Ένα διάστημα όπου οι «πράσινοι» είχαν «γράψει» στην στατιστική τους 11/21 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 4/8 βολές, 13-4 ριμπάουντ, 9 ασίστ για 5 λάθη και 4 κλεψίματα. Αντίστοιχα η Παρτίζαν (Τζόουνς 8π., 1ριμπ., 2ασ., 2κλ., 2λ.) είχε 8/21 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 6/8 βολές, 14-6 ριμπάουντ, 9 ασίστ για 7 λάθη και 4 κλεψίματα.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην 3η περίοδο καθώς με τρία σερί τρίποντα και αυτά χάρη στην δημιουργία του Μουστάφα Φαλ από μέσα προς τα έξω, εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +16 (28-44) έχοντας γίνει το απόλυτο αφεντικό του αγώνα. Και να 'ταν μόνο αυτό; Το «πράσινο» πάρτι συνεχίστηκε καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε και στο +21 (33-54) στο 27' έχοντας περάσει χειροπέδες στους γηπεδούχους και... έχοντας «σιγήσει» παράλληλα και την (πάντα φασαριόζα) «Beogradska Arena».

Η 3η περίοδος έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να έχει προβάδισμα 19 πόντων (36-55) και έχοντας δεχθεί μόλις 8 πόντους σε ολόκληρη την περίοδο. Έως το 30' η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε 13/23 δίποντα, 8/20 τρίποντα (σ.σ. εκ των οποίων 5/10 στο γ' δεκάλεπτο), 5/9 βολές, 24-4 ριμπάουντ, 15 ασίστ, 10 λάθη και 6 κλεψίματα, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μετρήσει 10/27 δίποντα, 3/17 τρίποντα, 7/10 βολές, 17-7 ριμπάουντ, 11 τελικές πάσες, 9 λάθη και 5 κλεψίματα.

Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να μειώσει στους 15 πόντους αλλά δεν υπήρξε συνέχεια και ούτε μπόρεσε στη συνέχεια να απειλήσει περισσότερο τους «πράσινους» οι οποίοι συνέχισαν να είναι τα «αφεντικά» στο Βελιγράδι έως και το τέλος του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 28-35, 36-55, 55-72.

gazzetta.gr