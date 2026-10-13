ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κυκλοφορεί και... τρομοκρατεί ο Παναθηναϊκός, έκανε πάρτι στο Βελιγράδι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Με την άμυνα να... τσακίζει για άλλη μια φορά κόκκαλα και την ιδιαιτερότητα της επιστροφής του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την «Beogradska Arena» κάνοντας... φύλλο και φτερό την Παρτίζαν με 55-72 για την 5η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της Euroleague.

Άλλη μια παράσταση, άλλη μια απολαυστική αμυντική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, με την οποία έφυγε με την εύκολη νίκη από το Βελιγράδι διατηρώντας το απόλυτο (5/5) μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Επιθετικά μπορεί να μην κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, αλλά φρόντισε με την άμυνά του να γίνει απόλυτο αφεντικό του αγώνα.

Η διαφορά στην 3η περίοδο έφτασε και στους 21 πόντους, δείγμα και της συνολικής κυριαρχίας των «πρασίνων» στην σερβική πρωτεύουσα. Υποχρέωσε την Παρτίζαν σε μόλις 55 πόντους παθητικό και 21/64 εντός παιδιάς!.

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν κάμποσα λεπτά μέχρι να προσαρμοστούν στις ανάγκες του αγώνα και η Παρτίζαν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Έως τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με πέντε πόντους διαφορά (11-6 και 12-7) αλλά οι αλλαγές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνωσαν το επιθετικό στοιχείο, το οποίο δεν πήγαινε καθόλου καλά με την αρχική πεντάδα (Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου). Αποτέλεσμα; Να τρέξει ο Παναθηναϊκός επιμέρους σκορ 9-4 και να ισοφαρίσει την σερβική ομάδα με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Η ελληνική ομάδα είχε 6/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/6 βολές αλλά και 4 λάθη, με την Παρτίζαν να προσπαθούσε να ασκήσει πίεση με 3 κλεψίματα στην 1η περίοδο και έχοντας από την πλευρά της 5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, ίδια ριμπάουντ (8 για κάθε ομάδα) και πέντε τελικές πάσες (όλες στο ανοικτό γήπεδο) για τέσσερα λάθη.

Έκτοτε ωστόσο ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει στροφές, έβαλε περισσότερη πίεση στην άμυνα ενώ βρήκε τις επιθετικές λύσεις με τον εξαιρετικό Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (12π., 3/5διπ., 2/3τρ.) έχοντας και την αμέριστη συμπαράσταση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (8π., 2/2διπ., 1/2τρ., 1/2β., 3ιμπ.). Η διαφορά έφτασε και στο +8 για το «τριφύλλι» (27-35) για να κλείσει το ημίχρονο στο 28-35.

Ένα διάστημα όπου οι «πράσινοι» είχαν «γράψει» στην στατιστική τους 11/21 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 4/8 βολές, 13-4 ριμπάουντ, 9 ασίστ για 5 λάθη και 4 κλεψίματα. Αντίστοιχα η Παρτίζαν (Τζόουνς 8π., 1ριμπ., 2ασ., 2κλ., 2λ.) είχε 8/21 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 6/8 βολές, 14-6 ριμπάουντ, 9 ασίστ για 7 λάθη και 4 κλεψίματα.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην 3η περίοδο καθώς με τρία σερί τρίποντα και αυτά χάρη στην δημιουργία του Μουστάφα Φαλ από μέσα προς τα έξω, εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +16 (28-44) έχοντας γίνει το απόλυτο αφεντικό του αγώνα. Και να 'ταν μόνο αυτό; Το «πράσινο» πάρτι συνεχίστηκε καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε και στο +21 (33-54) στο 27' έχοντας περάσει χειροπέδες στους γηπεδούχους και... έχοντας «σιγήσει» παράλληλα και την (πάντα φασαριόζα) «Beogradska Arena».

Η 3η περίοδος έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να έχει προβάδισμα 19 πόντων (36-55) και έχοντας δεχθεί μόλις 8 πόντους σε ολόκληρη την περίοδο. Έως το 30' η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε 13/23 δίποντα, 8/20 τρίποντα (σ.σ. εκ των οποίων 5/10 στο γ' δεκάλεπτο), 5/9 βολές, 24-4 ριμπάουντ, 15 ασίστ, 10 λάθη και 6 κλεψίματα, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μετρήσει 10/27 δίποντα, 3/17 τρίποντα, 7/10 βολές, 17-7 ριμπάουντ, 11 τελικές πάσες, 9 λάθη και 5 κλεψίματα.

Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να μειώσει στους 15 πόντους αλλά δεν υπήρξε συνέχεια και ούτε μπόρεσε στη συνέχεια να απειλήσει περισσότερο τους «πράσινους» οι οποίοι συνέχισαν να είναι τα «αφεντικά» στο Βελιγράδι έως και το τέλος του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 28-35, 36-55, 55-72.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιτέλους... κουμάντο στο δικό της «Αλφαμέγα»

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή δεδομένων με Λαΐφη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(BINTEO) Από το γήπεδο στις πανεπιστημιακές αίθουσες - Εξέλιξη με Νταβόρ

ΑΕΛ

|

Category image

«Οι συμπαίκτες μου έπαιζαν PlayStation, εγώ διάβαζα»: Ο Φλαμινί αποκάλυψε πώς «έβγαλε» 12 δισεκατομμύρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τον 6ο τίτλο ο Kuutio Homes Παφιακός, για τον 9ο και το ρεκόρ η Ομόνοια

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Super League: Οι αριθμοί της 6ης αγωνιστικής

Super League

|

Category image

Προανήγγειλε αποφάσεις ο Μανιάτης: «Γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με 500 στο πλευρό της για το διπλό και το απόλυτο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αραράτ – ΑΕΛ απευθείας από τη Cytavision (15/10)

Φούτσαλ

|

Category image

Ξέσπασε κατά της διοίκησης της Γιουνάιτεντ ο Λισάντρο και… αποθεώθηκε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ενρίκε: «Άξια κατέκτησε τα τρόπαιά της η Μάντσεστερ Σίτι»

Premier League

|

Category image

Οριστικό: Χωρίς Μπέιλι στη Γαλλία ο Ολυμπιακός

Super League

|

Category image

Δεύτερο πιάτο στο Champions League με μεγάλες μάχες Σίτι-Παρί και Ρόμα-Ρεάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) Φτιαγμένη στην... πρόκληση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Ραμπόνα και ντρίμπλα μαζί, στην πιο «άρρωστη» ασίστ από τον Γιαμάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη