ΕΔΠΑ: Συναγερμός για πιθανή χειραγώγηση τριών αγώνων κυπέλλου!

Aνακοίνωση εξέδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού μέσω της οποίας αποκαλύπτει πως υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή χειραγώγηση τριών αγώνων της α' φάσης του κυπέλλου. Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Δόξα Κατωκοπιάς – Ολυμπιακός, Καρμιώτισσα – Ερμής Αραδίππου και Σπάρτακος Κίτιου – Krasava ΕΝΥ. H τελευταία ορίστηκε για την ερχόμενη Τετάρτη (14/10).

Αναλυτικά:

«Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Έχουν περιέλθει στην κατοχή της πληροφορίες για πιθανή χειραγώγηση σε σχέση με τους κάτωθι επικείμενους αγώνες κυπέλλου Coca Cola Α’ και Β’ Κατηγορίας 2026/2027:

(α) Δόξα Κατωκοπιάς – Ολυμπιακός Λευκωσίας (ορισθέντας για τις 4/11/2026):

(β) Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Ερμής Αραδίππου(ορισθέντας για τις 3/11/2026):

(γ) Σπάρτακος Κίτιου – Krasava ΕΝΥ Ύψωνα (ορισθέντας για τις 14/10/2026):

2. Κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών αποφασίστηκε όπως υπάρχει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, στενή παρακολούθηση των εν λόγω αγώνων έτσι ώστε να υπάρχει άμεση αξιολόγηση και να μπορούν να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και/ή αποφάσεις για αποφυγή φαινομένων χειραγώγησης και/ή για προστασία των αθλητών και των λοιπών μετεχόντων».