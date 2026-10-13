Oι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου της Τετάρτης
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες της Α’ φάσης του Κυπέλλου Coca Cola Α' - Β' Κατηγορίας που θα διεξαχθούν στις 14 Οκτωβρίου 2026.
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου
18:00 Σπάρτακος Κιτίου – Krasava Ε.Ν.Y.
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης
AVAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
19:00 Άρης Λεμεσού – Εθνικός Άχνας
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
20:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ – ΑΕΠ Πολεμιδιών
Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»
Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
Παρατηρητή : Τσαγγάρης Μάριος