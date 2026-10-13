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Oι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου της Τετάρτης

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες της Α’ φάσης του Κυπέλλου Coca Cola Α' - Β' Κατηγορίας που θα  διεξαχθούν στις 14 Οκτωβρίου 2026.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου

18:00 Σπάρτακος Κιτίου – Krasava Ε.Ν.Y.

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης

AVAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

19:00 Άρης Λεμεσού Εθνικός Άχνας

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

20:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ – ΑΕΠ Πολεμιδιών

Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»

Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

Παρατηρητή : Τσαγγάρης Μάριος

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