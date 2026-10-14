Αδιανόητη ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια από το -28!

Ασύλληπτα πράγματα στη Roig Arena, με τον Ολυμπιακό να φτάνει σε μία ιστορική ανατροπή. Τι και αν βρέθηκε πίσω με 28 πόντους από τη Βαλένθια και έκανε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έβγαλαν εγωισμό, επέβαλαν τον ρυθμό τους και με ολόσωστες αποφάσεις σε άμυνα και επίθεση, έφτασαν σε μία τεράστια νίκη στην Ισπανία (102-97) στην παράταση.

Ο Ολυμπιακός έδειξε πνεύμα νικητή και ότι κανείς δεν πρέπει και δεν μπορεί να τον υποτιμάει. Μοντέρο, Φουρνιέ, Εντζάι, Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ, έβαλαν το... λιθαράκι τους σε αυτή τη σπουδαία ανατροπή, με τους «ερυθρόλευκους» να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-1.

Βαλένθια - Ολυμπιακός: Το ματς

Η Βαλένθια είχε ξεκινήσει το ματς με 10-0, με τους Γουόρντ (γκολ-φάουλ) και Βεζένκοβ (δύο βολές) να απαντάνε για το 10-5 στο 05:03. Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 04:49 (Ρίβερς) μέχρι το 02:55 (Σορτς), οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 21-7. Με τρίποντο του Εντζάι στο 01:48 ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 23-13, όμως με τέσσερις πόντους του Μίροτιτς και έναν του Πουέρτο, είχε γίνει το 28-13. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Βαλένθια ήταν μπροστά στο σκορ με 31-17.

Ο Ντόρσεϊ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τους Τέιλορ και Καρντένας να απαντάνε με δίποντα για το 35-19 στο 08:25.Στο 06:10 μετά από τέσσερις πόντους του Ρίβερς και δύο του Μίροτιτς, η Βαλένθια είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 19 (43-24), ενώ στο 04:55 μετά από δύο δίποντα του Σορτς, προηγούνταν με 47-26 (+21). Ο Ολυμπιακός με επιμέρους σκορ 6-3 από το 03:41 (Παπανικολάου) μέχρι το 02:00 (Βεζένκοβ), είχε μειώσει σε 52-34, ωστόσο με σερί 7-0, οι Ισπανοί είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 59-34 (+25).

Ο Μπρουκς με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με σερί 8-0 από το 08:07 (Μιλουτίνοφ) μέχρι το 07:00 (Γουόρντ) για το 62-42. Ο Σορτς με τρεις πόντους και ο Μίροτιτς με έναν, είχαν κάνει το 66-42, με τους Πειραιώτες να μειώνουν σε 66-52 στο 03:11 με ένα σερί 10-0 από το 05:48 (Φουρνιέ) μέχρι το 03:11 (Βεζένκοβ). Ο Μίροτιτς είχε σκοράρει τρίποντο, αλλά ο Φουρνιέ με πέντε διαδοχικούς πόντους, είχε μειώσει σε 69-57 στο 02:17. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η Βαλένθια ήταν μπροστά στο σκορ με 71-59.

Ο Φουρνιέ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τη Βαλένθια να απαντάει με ένα δίποντο και δύο βολές για το 75-61 στο 07:53. Με κάρφωμα του Τζόουνς και τρίποντο του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε μονοψήφιο αριθμό (75-66) στο 06:56. Ο Πουέρτο είχε πετύχει τρίποντο, όμως οι Πειραιώτες δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με επιμέρους σκορ 15-2 από το 05:33 (Φουρνιέ), μέχρι το 02:28 (Μιλουτίνοφ), είχαν περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (84-83). Ο Μπρουκς είχε κάνει με τρίποντο το 86-84, αλλά με δίποντα των Φουρνιέ - Εντζάι και βολή του Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 89-86 στα 00:35. Ο Μοντέρο με βολή είχε κάνει το 90-88, με τον Σορτς να ισοφαρίζει (90-90) στα 00:03, το οποίο ήταν τελικό σκορ.

Ο Παπανικολάου είχε πετύχει το πρώτο καλάθι της παράτασης, με τον Τέιλορ να απαντάει με τρεις βολές για το 93-92 στο 03:40. Με δύο βολές η Βαλένθια, είχε κάνει το 95-94 στο 03:08, με τον Ολυμπιακό να κάνει το 100-95 στα 00:55 μετά από δίποντα των Βεζένκοβ - Μοντέρο και βολές του Φουρνιέ. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφτασαν σε μία τεράστια νίκη με 102-97.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 59-34, 71-59, 90-90 (κ.δ.), 97-102

MVP O… Φανταστικός Γιαν Μοντέρο, ο οποίος κόντρα στην πρώην του ομάδα είχε 26 πόντους (9/10 βολές, 7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 31 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 23 πόντους (7/7 βολές, 5/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη σε 37 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος είχε 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς σε 13 λεπτά είχε 2 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 φάουλ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Ολυμπιακός είχε 6 ασίστ και 9 λάθη στο ημίχρονο, ενώ στο φινάλε του αγώνα είχε 21 ασίστ και 15 λάθη.

gazzetta.gr