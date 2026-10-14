Υπέταξε τη Γιουνάιτεντ η Ατλέτικο, εμφατικές νίκες και για Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ

Εκμεταλλευόμενες και οι τρεις την έδρα τους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ και Bιγιαρεάλ πέτυχαν σημαντικές νίκες για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για το τρίποντο. Οι «ροχιμπλάνκος» άνοιξαν το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Πάμπλο Μπάριος, πετυχαίνοντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Η Γιουνάιτεντ είχε την κατοχή, αλλά δυσκολευόταν να βρει λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε Στο 73', οι Άγγλοι έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς ο Λένι Γιορό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του VAR. Η Ατλέτικο εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και στο 78' ο Αντεμόλα Λούκμαν διαμόρφωσε το τελικό 2-0

Η Άρσεναλ χρειάστηκε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο για να κάμψει την αντίσταση της Λιλ, φτάνοντας τελικά σε μια άνετη νίκη με 3-0 στο «Έμιρεϊτς». Οι «κανονιέρηδες» δυσκολεύτηκαν στο πρώτο μέρος απέναντι στην αμυντική προσέγγιση των Γάλλων, οι οποίοι έκλεισαν τους χώρους και κράτησαν το μηδέν. Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με την Άρσεναλ να ανεβάζει την πίεσή της και να βρίσκει τις λύσεις που έψαχνε. Στο 63', ο Γιούριεν Τίμπερ άνοιξε το σκορ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Εμπερέτσι Έζε έκανε το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 71' ο Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή και αξιοποίησε την ασίστ του Κάι Χάβερτς για το 3-0. Η Άρσεναλ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη μέσα σε οκτώ λεπτά, με τη Λιλ να μην καταφέρνει να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Νταβίντ Ράγια.

Τέλος, η Βιγιαρεάλ έκανε την ανατροπή απέναντι στη Νάπολι και επικράτησε με 3-1, σε ένα παιχνίδι όπου οι Ιταλοί πήραν πρώτοι το προβάδισμα, αλλά δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν. Η Νάπολι μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 8' με τον Αμίρ Ραχμάνι. Η απάντηση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήταν άμεση, καθώς ο Ζορζ Μικαουτάτζε ισοφάρισε στο 22'. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μουρίνιο ολοκλήρωσε την ανατροπή, κάνοντας το 2-1 για το «κίτρινο υποβρύχιο» και αλλάζοντας τα δεδομένα της αναμέτρησης. Η Νάπολι προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, προχωρώντας σε αλλαγές και αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Η Βιγιαρεάλ, όμως, κράτησε το προβάδισμά της και στο 85' ο Τάνι Ολουουασέγι διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας τη νίκη των Ισπανών.

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