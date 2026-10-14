ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπέταξε τη Γιουνάιτεντ η Ατλέτικο, εμφατικές νίκες και για Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ νίκησε 3-0 τη Λιλ, ενώ η Βιγιαρεάλ έκανε την ανατροπή και λύγισε με 3-1 τη Νάπολι.

Εκμεταλλευόμενες και οι τρεις την έδρα τους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ και Bιγιαρεάλ πέτυχαν σημαντικές νίκες για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για το τρίποντο. Οι «ροχιμπλάνκος» άνοιξαν το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Πάμπλο Μπάριος, πετυχαίνοντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Η Γιουνάιτεντ είχε την κατοχή, αλλά δυσκολευόταν να βρει λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε Στο 73', οι Άγγλοι έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς ο Λένι Γιορό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του VAR. Η Ατλέτικο εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και στο 78' ο Αντεμόλα Λούκμαν διαμόρφωσε το τελικό 2-0

Η Άρσεναλ χρειάστηκε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο για να κάμψει την αντίσταση της Λιλ, φτάνοντας τελικά σε μια άνετη νίκη με 3-0 στο «Έμιρεϊτς». Οι «κανονιέρηδες» δυσκολεύτηκαν στο πρώτο μέρος απέναντι στην αμυντική προσέγγιση των Γάλλων, οι οποίοι έκλεισαν τους χώρους και κράτησαν το μηδέν. Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με την Άρσεναλ να ανεβάζει την πίεσή της και να βρίσκει τις λύσεις που έψαχνε. Στο 63', ο Γιούριεν Τίμπερ άνοιξε το σκορ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Εμπερέτσι Έζε έκανε το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 71' ο Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή και αξιοποίησε την ασίστ του Κάι Χάβερτς για το 3-0. Η Άρσεναλ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη μέσα σε οκτώ λεπτά, με τη Λιλ να μην καταφέρνει να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Νταβίντ Ράγια.

Τέλος, η Βιγιαρεάλ έκανε την ανατροπή απέναντι στη Νάπολι και επικράτησε με 3-1, σε ένα παιχνίδι όπου οι Ιταλοί πήραν πρώτοι το προβάδισμα, αλλά δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν. Η Νάπολι μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 8' με τον Αμίρ Ραχμάνι. Η απάντηση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήταν άμεση, καθώς ο Ζορζ Μικαουτάτζε ισοφάρισε στο 22'. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μουρίνιο ολοκλήρωσε την ανατροπή, κάνοντας το 2-1 για το «κίτρινο υποβρύχιο» και αλλάζοντας τα δεδομένα της αναμέτρησης. Η Νάπολι προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, προχωρώντας σε αλλαγές και αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Η Βιγιαρεάλ, όμως, κράτησε το προβάδισμά της και στο 85' ο Τάνι Ολουουασέγι διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας τη νίκη των Ισπανών.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιτέλους... κουμάντο στο δικό της «Αλφαμέγα»

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή δεδομένων με Λαΐφη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(BINTEO) Από το γήπεδο στις πανεπιστημιακές αίθουσες - Εξέλιξη με Νταβόρ

ΑΕΛ

|

Category image

«Οι συμπαίκτες μου έπαιζαν PlayStation, εγώ διάβαζα»: Ο Φλαμινί αποκάλυψε πώς «έβγαλε» 12 δισεκατομμύρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τον 6ο τίτλο ο Kuutio Homes Παφιακός, για τον 9ο και το ρεκόρ η Ομόνοια

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Super League: Οι αριθμοί της 6ης αγωνιστικής

Super League

|

Category image

Προανήγγειλε αποφάσεις ο Μανιάτης: «Γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με 500 στο πλευρό της για το διπλό και το απόλυτο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αραράτ – ΑΕΛ απευθείας από τη Cytavision (15/10)

Φούτσαλ

|

Category image

Ξέσπασε κατά της διοίκησης της Γιουνάιτεντ ο Λισάντρο και… αποθεώθηκε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ενρίκε: «Άξια κατέκτησε τα τρόπαιά της η Μάντσεστερ Σίτι»

Premier League

|

Category image

Οριστικό: Χωρίς Μπέιλι στη Γαλλία ο Ολυμπιακός

Super League

|

Category image

Δεύτερο πιάτο στο Champions League με μεγάλες μάχες Σίτι-Παρί και Ρόμα-Ρεάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) Φτιαγμένη στην... πρόκληση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Ραμπόνα και ντρίμπλα μαζί, στην πιο «άρρωστη» ασίστ από τον Γιαμάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη