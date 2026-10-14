Η Βίκινγκ σόκαρε την Μπάγερν, η Μπριζ ξέρανε την Ίντερ κι η Μπαρτσελόνα έκανε πάρτι με ανατροπή!

Θύμα μιας από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της League Phase του Champions League έπεσε το βράδυ της Τρίτης (13/10) η Μπάγερν Μονάχου! Οι Βαυαροί φλέρταραν με μέγα-κάζο στο Σταβάνγκερ της Νορβηγίας, όταν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Βίκινγκ, χάρη στα τέρματα των Στένσνες και Κρίστιανσεν στο 2ο και 38ο λεπτό, δύο τέρματα που εξέθεσαν ανεπανόρθωτα την χαλαρή και κάπως «μπλαζέ» άμυνα των Γερμανών, τελικώς, την «πάτησαν» στο 90', με τους μαχητικούς γηπεδούχους να παίρνουν τον βαθμό με το τελικό 3-3!

Οι φωνές του Κομπανί στην ανάπαυλα σε συνδυασμό με τις τρεις μαζεμένες αλλαγές του Βέλγου τεχνικού με την έναρξη του ημιχρόνου (!), άλλαξαν άρδην την εικόνα της Μπάγερν και του ματς. Στο 54ο λεπτό, ο Χάρι Κέιν μείωσε από την άσπρη βούλα, για να ακολουθήσει το δεύτερο γκολ του Βρετανού στράικερ έξι λεπτά αργότερα με πανέμορφη σεντερφορίσια κεφαλιά! Η ολική ανατροπή των Γερμανών ήρθε στο 71ο λεπτό με κοντινή προβολή του Λουίς Ντίας, μια χαρά που δεν κράτησε πολύ, αφού δύο λεπτά μετά αποβλήθηκε ο Ολίσε και η Μπάγερν χρειάστηκε να διατηρήσει το υπέρ της αποτέλεσμα με δέκα παίκτες. Κάτι που τελικώς δεν συνέβη, αφού με τη συμπλήρωση τον 90' ο Χάουγκεν «εκτέλεσε» τον Ούρμπιγκ για έναν ιστορικό βαθμό της Βίκινγκ!

Το «2 στα 2» στη φετινή League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έκανε η Μπαρτσελόνα, η οποία πέρασε πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 4-1 επί της Γαλατάσαραϊ στην Κωνσταντινούπολη! Οι «τσιμ-μπομ» ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στο 28ο λεπτό σε μια γρήγορη μετάβαση, με τον Λεάο να κάνει τρομερή κούρσα από τα αριστερά, να σερβίρει στον Μπατράκοφ, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ έγραψε το 1-0! Μάλιστα, έξι λεπτά μετά, ο Γιλμάζ πέτυχε το 2-0, τέρμα το οποίος ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από εξέταση του VAR.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, οι «μπλαουγκράνα» έφεραν το ματς στα ίσα, όταν ο Κανσέλο στο 43ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε την «αναμπουμπούλα» στην τουρκική άμυνα και με ψύχραιμο πλασέ από τα αριστερά έγραψε το 1-1. Ένα γκολ που έφτιαξε την ψυχολογία των Καταλανών, οι οποίοι μπήκαν φορτσάτοι στην επανάληψη και «καθάρισαν» την υπόθεση νίκης μέσα σε ένα τετράλεπτο! Συγκεκριμένα, ο Λαμίν Γιαμάλ με δύο μαγικές ασίστ «σέρβιρε» τα γκολ στον Φερμίν και Γκόρντον στο 50ό και το 53ο λεπτό για το 1-3, με τον Αντεγέμι να βάζει το «κερασάκι» στην τούρτα στο 65ο λεπτό με δυνατό διαγώνιο σουτ, στο έβδομο φετινό παιχνίδι της Μπάρτσα σε όλες τις διοργανώσεις που πετυχαίνει 4+ γκολ!

Σε μια μεγάλη «μονομαχία» μεταξύ των Λαουτάρο Μαρτίνες και Νίκολο Τρεσόλντι εξελίχθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ίντερ και την Κλαμπ Μπριζ στο «Τζουζέπε Μεάτσα». Νικητής σε αυτό το μπρα-ντε-φερ ήταν ο 22χρονος στράικερ των Βέλγων, ο οποίος με ένα ιστορικό χατ-τρικ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με το χορταστικό 4-2! Το τέταρτο τέρμα των φιλοξενούμενων πέτυχε ο Βέρμαντ στο 87ο λεπτό, με το σύνολο του Ιβάν Λέκο να εκμεταλλεύεται όλα τα λάθη των «νερατζούρι»!

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 1-1, με το Τρεσόλντι να «χτυπά» στο 63' και το 74' για το 1-3, με τον Αργεντινό στράικερ της Ίντερ να μειώνει προσωρινά σε 2-3 στο 81'. Το τελικό αποτέλεσμα πέτυχε ο Μπονί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, δίχως αντίκρισμα τελικώς.

sport-fm.gr