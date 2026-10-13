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Χαμός και συγκίνηση με Ομπράντοβιτς - Δεν αποδέχθηκε το δώρο της διοίκησης Παρτιζάν

ΓΗΠΕΔΟ

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Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι προκάλεσε συγκίνηση με τη «Mozzart Sport» να αποκαλύπτει πως ο Ζοτς δεν δέχτηκε το δώρο που του είχε ετοιμάσει η Παρτίζαν.

Η 13η Οκτωβρίου είχε κυκλωθεί εδώ και καιρό στα ημερολόγια των οπαδών της Παρτίζαν. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόγραμμα της EuroLeague, η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι αποτελούσε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα της σεζόν και όταν ο «Ζοτς» πάτησε ξανά στο παρκέ της Αρένας, η ατμόσφαιρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Περίπου 15 λεπτά πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, ο Σέρβος τεχνικός εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο και γνώρισε μια αξέχαστη υποδοχή. Οι εξέδρες πήραν... φωτιά, τα συνθήματα για τον άνθρωπο που συνδέθηκε όσο λίγοι με την ιστορία της ομάδας δονούσαν το γήπεδο και η συγκίνηση κυριάρχησε στις τάξεις των φιλάθλων. Η Αρένα ήταν κατάμεστη για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, σε ένα βράδυ που είχε ξεκάθαρα διαφορετικό βάρος από μια συνηθισμένη αναμέτρηση της regular season.

Όλο το παρασκήνιο και το... δώρο που δεν δέχθηκε

Οι φίλοι της Παρτίζαν είχαν ετοιμάσει μια εντυπωσιακή υποδοχή, με ένα μεγάλο κορεό να σχηματίζεται στις εξέδρες των πιο φανατικών οπαδών. Αντί, όμως, για το πρόσωπο του Ομπράντοβιτς, εμφανίστηκε εκείνο ενός από τους πιο γνωστούς φιλάθλους της ομάδας, ο οποίος δεν χάνει αγώνα της, ενώ το σύνθημα «Ομπράντοβιτς, Ζέλικο!» ακουγόταν ξανά και ξανά.

Το κλίμα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πολύ πριν από την είσοδο των ομάδων στο παρκέ. Περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη, όταν το πούλμαν της Παρτίζαν έφτασε έξω από την Αρένα, υπήρχαν ήδη φίλαθλοι που περίμεναν τον πρώην προπονητή τους.

Η διοίκηση της Παρτίζαν είχε προετοιμάσει και τη δική της ξεχωριστή στιγμή. Ένα ειδικό αφιερωματικό βίντεο προβλήθηκε πριν από το τζάμπολ, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση στις εξέδρες. Παράλληλα, ο σύλλογος είχε ετοιμάσει για τον Ομπράντοβιτς έναν πίνακα με τη λέξη «Για πάντα» («Zauvek»).

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέφερε η «Mozzart Sport», ο Σέρβος προπονητής δεν θέλησε να δεχτεί το δώρο της διοίκησης της ομάδας. Μια λεπτομέρεια που προσέθεσε ακόμη μία διάσταση σε μια ήδη ιδιαίτερα φορτισμένη βραδιά. Αυτό αποδεικνύεται και από τις αποδοκιμασίες και τις ύβρεις που είχαν επίσης τη θέση τους στην Αρένα, με τον πρόεδρο της Παρτίζαν, Όστογια Μιγιάιλοβιτς, να βρίσκεται επανειλημμένα στο στόχαστρο των οπαδών, που θεωρείται βασικός υπεύθυνος για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς.

gazzetta.gr

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