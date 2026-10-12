Αντίδραση Ολυμπιακού για ΕΔΠΑ: «Να αποσύρει άμεσα το όνομά μας»

Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σε σκληρό ύφος μέσω της οποίας αναφέρεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού η οποία νωρίτερα έκανε λόγο για υποψίες που υπάρχουν για χειραγώγηση των αγώνων του κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα σημειώνει ο Τακτακαλάς:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού Λευκωσίας εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία του για την ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, στην οποία γίνεται ονομαστική αναφορά στον αγώνα της ομάδας μας απέναντι στη Δόξα Κατωκοπιάς, σε σχέση με πληροφορίες περί πιθανής χειραγώγησης.

Θεωρούμε απαράδεκτη και αδικαιολόγητη τη δημόσια εμπλοκή του ονόματος του Ολυμπιακού Λευκωσίας σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, χωρίς να παρουσιάζεται οποιοδήποτε συγκεκριμένο στοιχείο που να συνδέει το Σωματείο μας με τέτοιες πρακτικές.

Ξεκαθαρίζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Ολυμπιακός Λευκωσίας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η προστασία της ακεραιότητας του ποδοσφαίρου αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση όλων και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια διερεύνησης ύποπτων περιστατικών. Ωστόσο, η καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων δεν μπορεί να γίνεται με τρόπο που να δημιουργεί σκιές, υπόνοιες και εντυπώσεις εις βάρος Σωματείων, χωρίς να παρουσιάζονται στοιχεία που να δικαιολογούν τη δημόσια σύνδεσή τους με τέτοιες υποθέσεις.

Καλούμε την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού να αποσύρει άμεσα την αναφορά στο όνομα του Ολυμπιακού Λευκωσίας από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και να προβεί σε δημόσια διευκρίνιση ότι ουδεμία κατηγορία διατυπώνεται εις βάρος του Σωματείου μας, διαφορετικά θα αναγκαστούμε να προβούμε σε λήψη νομικών μέτρων.

Παράλληλα, απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την μη συμπερίληψη του συγκεκριμένου αγώνα στο στοίχημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της αναμέτρησης και να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω σκιά ή υπόνοια.

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, με τη μακρόχρονη ιστορία και την προσφορά του στο κυπριακό ποδόσφαιρο, δεν πρόκειται να αποδεχθεί την αδικαιολόγητη διασύνδεση του ονόματός του με υποθέσεις που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία του.

Απαιτούμε σεβασμό προς την ιστορία, το όνομα και την αξιοπρέπεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας.