Αποσυντονίζεται η Ανόρθωση όταν φεύγει από το «σπίτι» της

Στο πρώτο εντός παιχνίδι η Ανόρθωση πέτυχε τον... σκοπό της. Νίκησε με 1-0 τον ΑΠΟΕΛ και κατέγραψε τους μοναδικούς της βαθμούς, αφού έχει δεχθεί τρεις ήττες μακριά από το «Αντώνης Παπαδόπουλος». Και αυτό είναι πρόβλημα. Η πρώτη ήταν από την ΑΕΛ (2-0), η άλλη από τον Απόλλωνα (3-1) και η τελευταία από τη Νέα Σαλαμίνα. Και το ένα γκολ προήλθε από την άσπρη βούλα.

Εμφανίζει λοιπόν σημάδια... αποσυντονισμού όταν φεύγει από το «σπίτι» της και είναι κάτι που απασχολεί τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Ναι μεν ήταν δύσκολες εξορμήσεις, όμως απαιτούνται και οι υπερβάσεις.

Το επόμενο είναι με την Ομόνοια 29ης Μαΐου (6η αγωνιστική, 18/10) και θέλει να πάει... ντοπαρισμένη, έχοντας κερδίσει προηγουμένως την Πάφο στην έδρα της, μία εβδομάδα προηγουμένως (11/10).

Μέχρι τότε, υπάρχει χρόνος για διορθώσεις από το τεχνικό επιτελείο.