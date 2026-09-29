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Ένας χρόνος Ούγκο Μάρτινς στην ΑΕΛ – «Αυτό το έτος μου έδειξε ακριβώς αυτό...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η περηφάνεια του Ούγκο Μάρτινς για την χρόνο που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας της Λεμεσού

Ένα χρόνο στον πάγκο της ΑΕΛ συμπληρώνει σήμερα (29/09) ο Ούγκο Μάρτινς με τον Πορτογάλο προπονητή να χαρακτηρίζει τη θητεία του στην ομάδα της Λεμεσού ως ένα ξεχωριστό ταξίδι.

Η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ένας χρόνος στον σύλλογο. Ένας χρόνος μαζί. Σήμερα δεν γιορτάζω απλώς ένα χρόνο από τότε που εντάχθηκα σε αυτόν τον σύλλογο. Γιορτάζω ένα χρόνο γεμάτο ιστορίες, συναισθήματα, προκλήσεις και, πάνω από όλα, ανθρώπους που έκαναν αυτό το ταξίδι τόσο ξεχωριστό. 

Υπήρχαν δύσκολες μέρες, υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να πιστέψουμε περισσότερο από ποτέ, αλλά ήμασταν μαζί. Υπήρχαν πολλές στιγμές που ζήσαμε, μερικά δάκρυα, πολλά χαμόγελα και αναμνήσεις που θα κουβαλάμε μαζί. 

Στους οπαδούς μας, θέλω να αφήσω ένα λόγο που μπορεί ποτέ να μην είναι αρκετός: ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ για κάθε φωνή, για κάθε χειροκρότημα, για κάθε τραγούδι, για κάθε μήνυμα υποστήριξης και ακόμη και για εκείνες τις στιγμές που πληγωθήκατε μαζί μας. Είστε μέρος αυτού του συλλόγου. Όταν βγαίνουμε στο γήπεδο, ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. 

Ένας σύλλογος ζει από τους παίκτες, αλλά ζει επίσης πολύ από εκείνους που νιώθουν τον σύλλογο ως μέρος τους. Και αυτό το έτος μου έδειξε ακριβώς αυτό. 

Ένας χρόνος πέρασε... Σήμερα κοιτάζω πίσω με ευγνωμοσύνη και κοιτάζω στο μέλλον με την ίδια επιθυμία όπως την πρώτη μέρα: να δουλέψουμε, να πολεμήσουμε και να δώσουμε τα πάντα για αυτό το σύμβολο που κουβαλάμε στην καρδιά μας. 

Η ιστορία μας είναι μόλις αρχή. 

Οι παίκτες: συνεχίστε να πιστεύετε. Οι οπαδοί: συνεχίστε να τραγουδάτε. Ο σύλλογος: ας συνεχίσουμε να τιμάμε αυτά τα χρώματα. 

Ένας χρόνος αργότερα, ακόμα έχω την ίδια υπερηφάνεια: να είμαι ο προπονητής αυτού του συλλόγου. ❤️ 

Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μαζί, είμαστε ΑΕΛ».

 

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