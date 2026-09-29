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Aφήνει τη Λίβερπουλ για τη Γιουβέντους ο Άλισον

ΓΗΠΕΔΟ

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Πάει Γιουβέντους το καλοκαίρι ο Άλισον

Βαλίτσες για... Τορίνο ετοιμάζει ο Άλισον Μπέκερ. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, έχει ήδη συμφωνήσει με την Γιουβέντουςγια τη νέα σεζόν, καθώς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2027 από την Λίβερπουλ.

Ο 33χρονος άσος, μάλιστα, φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τον προπονητή των Reds, Άντονι Ιραόλα, για την απόφασή του.

Ο Άλισον είχε προτάσεις το καλοκαίρι από Γιουβέντους και Γαλατασαράι, αλλά η Λίβερπουλ δεν τον άφησε να φύγει. Το καλοκαίρι όμως θα είναι ελεύθερος να επιστρέψει στη Serie A, καθώς είχε αγωνιστεί για δύο χρόνια στη Ρόμα (2016-18), πριν ενταχθεί στο δυναμικό της αγγλικής ομάδας.

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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