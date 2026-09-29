Φιλική νίκη της Εθνικής Νέων Κ-19 στη Μολδαβία

Η Εθνική μας ομάδα Νέων Κ-19 σε σημερινό φιλικό που έγινε στο Κισινάου νίκησε με 1-0 την ομάδα αντίστοιχη της Μολδαβίας.

Το γκολ που χάρισε τη νίκη στην Κύπρο πέτυχε στο 52ο λεπτό ο Μάικολ Κρις Μυλωνά.

Ήταν το δεύτερο φιλικό της Εθνικής μας στη Μολδαβία σε τρεις ημέρες (στο πρώτο χάσαμε με 2-1).

Η αποστολή επιστρέφει την Τετάρτη στην Κύπρο και η ομάδα μας θα δώσει νέο φιλικό με αντίπαλο τη Μάλτα το ερχόμενο Σάββατο στο Στάδιο Εθνικού Άχνας.

Στο σημερινό φιλικό ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Χρίστος Χαραλάμπους χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Χριστοδούλου, Τσίβικος (67’ Κίττου), Πέρκινς, Κωνσταντινίδης, Θωμά (67’ Σάββα), Ανδρέου (67’ Μιχαήλ), Προκοπίου (67’ Χριστοφή), Μαγκλογιάννης (67’ Ιωακείμ), Μυλωνά (63’ Καλογήρου), Αβραάμ (63’ Ρωτής), Ηλία (63’ Καραμανή).

Στο 87ο λεπτό αποβλήθηκε ο Ρωτής και η ομάδα μας ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα ποδοσφαιριστές.