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Μένει και το 2027 στην Aston Martin ο Αλόνσο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Aston Martin ανακοίνωσε πως ο Φερνάντο Αλόνσο θα συνεχίσει να οδηγεί το πράσινο μονοθέσιο στη Formula 1

Λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία, η Aston Martin είχε ευχάριστα νέα. Η βρετανική ομάδα με βάση το Σίλβερστον επισημοποίησε την οδηγική της σύνθεση για το 2027, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ να βάζουν υπογραφή σε νέο συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω των λογαριασμών της Aston Martin στα social media, με τον Ισπανό πολυπρωταθλητή να είναι στο προσκήνιο.

Το 2027 θα είναι η 24η σεζόν του Φερνάντο Αλόνσο στη Formula 1 και ελπίζει να έχει στα χέρια του ένα μονοθέσιο στο οποίο θα οδηγεί όπως ξέρει καλύτερα. Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε, ο Ισπανός θέλησε να παίξει με τις λέξεις, πριν ανακοινώσει την παραμονή του στο σπορ για μια ακόμη χρονιά.

«Μου πήρε λίγο καιρό να πάρω μια απόφαση, αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θα αποχωρήσω από τη Formula 1… όχι όμως ακόμα», είπε ο Αλόνσο.

Κύριος λόγος που παραμένει στη Formula 1 είναι το γεγονός πως αισθάνεται ακόμη ταχύτατος και οι αγώνες είναι η ζωή του. Για το νέο του συμβόλαιο, ο 45χρονος ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα νέο συμβόλαιο με την Aston Martin Aramco. Πήρα τον χρόνο μου για να πάρω αυτή την απόφαση, όμως οι αγώνες είναι η ζωή μου, το πάθος μου και γνωρίζω ότι εξακολουθώ να έχω την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα για να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο. Δεσμεύομαι μακροπρόθεσμα με αυτή την ομάδα και θέλω να τη βοηθήσω να πετύχει. Πιστεύω πραγματικά σε αυτό που χτίζουμε: έχουμε ισχυρή ηγεσία, εξαιρετικούς ανθρώπους, συνεργάτες και εγκαταστάσεις. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε περισσότερες αναμνήσεις στην πίστα μπροστά στους παθιασμένους φιλάθλους».

Παράλληλα, η Aston Martin επιβεβαίωσε πως μαζί με τον Αλόνσο θα είναι teammate το 2027 ο Λανς Στρολ. Το δίδυμο θα μπει στην πέμπτη σεζόν συνεργασίας του, όντας το μακροβιότερο του grid, μαζί με αυτό της McLaren Racing.

Η απόφαση μετά από μία δύσκολη χρονιά

Η ανανέωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της δύσκολης πρώτης σεζόν της νέας εποχής για την Aston Martin. Το project με τη Honda και το πρώτο μονοθέσιο που εξελίχθηκε υπό την καθοδήγηση του Άντριαν Νιούι δεν έφερε μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα που περίμενε η ομάδα.

Για το 2027 στόχος δεν είναι άλλος από την αγωνιστική βελτίωση, καθώς στόχος είναι η κορυφή της Formula 1.

Πηγή: gazzetta.gr

 

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