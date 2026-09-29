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Ποτσετίνο για Μάντσεστερ Σίτι: «Έχουμε ζήσει μία περίοδο εξαπάτησης»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ποτσετίνο κλήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη απόφαση για ενοχή της Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες που τη βάραιναν για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League το διάστημα 2009-2018 και πλέον όλος ο κόσμος του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αναμένοντας την τιμωρία που θα επιβληθεί στους πολίτες.

Το πλαίσιο των ποινών αναφέρει ακόμη και αφαίρεση των τίτλων του πρωταθλήματος Αγγλίας που κατέκτησαν οι πολίτες από το 2009 μέχρι το 2018 (τρεις συνολικά), με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να καλείται να σχολιάσει τις καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος της Σίτι και να ξεσπάει, κάνοντας λόγο για τεράστιο πλήγμα στην αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

“Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί ποια θα έπρεπε να είναι η δίκαιη τιμωρία, όταν από τις 115 κατηγορίες κάποιος κρίνεται ένοχος για τις 114.

Διότι υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι, όπως η Νότιγχαμ ή η Έβερτον, που παραβίασαν τους κανονισμούς και δέχθηκαν διαφορετικές κυρώσεις, είτε αυτές αφορούσαν αφαίρεση βαθμών είτε πρόστιμα.

Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση που προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της σοβαρότητας της απόφασης. Είναι επίσης εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πού βρίσκονταν οι μηχανισμοί ελέγχου, ώστε να επιτραπεί να συμβούν τέτοιες παραβιάσεις των κανονισμών.

Αυτό είναι που μου κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον”, τόνισε ο νυν ομοσπονδιακος τεχνικός των ΗΠΑ και άλλοτε των Σαουθάμπτον και Τότεναμ, για να συμπληρώσει με νόημα:

“Γιατί αυτοί οι έλεγχοι ήταν τόσο αυστηροί απέναντί μας όταν ήμουν εγώ στην Τότεναμ και όχι εξίσου αυστηροί με άλλους; Γι’ αυτό λέω ότι όλα είναι πολύ παράξενα και το πρόβλημα είναι ότι το τοπίο θολώνει.

Αν αληθεύει ότι παραβίασαν 114 κανονισμούς, τότε ζήσαμε μια περίοδο εξαπάτησης. Καμία τιμωρία δεν μπορεί να επανορθώσει τη ζημιά που έγινε, ενώ το κύρος των ελέγχων της Premier League έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα”.

Κληθείς δε να σχολιάσει το γεγονός πως η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε 7 τίτλους (3 πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο, 3 League Cup) στο διάστημα όπου αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές κατηγορίες, είπε:

“Είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση, διότι όσα είχαν ήδη επιτευχθεί και πανηγυριστεί ίσως να μην ήταν πραγματικά, ενώ όσα δεν ήταν τόσο καλά θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί καλύτερα.

Ζήσαμε μια περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε αθλητική δικαιοσύνη. Αν οι κατηγορίες αποδειχθούν βάσιμες, είναι πολύ δύσκολο να επανορθωθεί η ζημιά.

Ελπίζω τουλάχιστον αυτό να συμβάλει στη διασφάλιση της ισότητας στο μέλλον”.

 

Πηγή: sport24.gr

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