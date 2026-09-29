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Ρούνεϊ για Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν θα ένιωθα άνετα, επειδή δεν πιστεύω ότι το αξίζουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Υποβιβασμός, περιορισμοί αλλά όχι αφαίρεση τίτλων» σχολίασε για την Μάντσεστερ Σίτι

Ο Γουεϊν Ρούνεϊ δεν επιθυμεί να αφαιρεθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι ο τίτλος της Premier League της περιόδου 2011-12 ως τιμωρία για τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης, θεωρώντας  ότι κάτι τέτοιο θα ήταν άδικο για τους παίκτες και το επιτελείο που εργάστηκαν σκληρά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Ρούνεϊ , αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχασε τον τίτλο στη διαφορά τερμάτων, όταν η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, χάρη σε μια ανατροπή στις καθυστερήσεις του τελευταίου αγώνα.

Ωστόσο, μετά την κρίση της Σίτι ως ένοχης για 114 από τις 115 κατηγορίες, ο σύλλογος αντιμετωπίζει πιθανές αυστηρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου του υποβιβασμού και της αφαίρεσης τίτλων. 

Η Μάντσεστερ Σίτι αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση.

Οι πρώην συμπαίκτες του Ρούνεϊ, Ρίο Φέρντιναντ και Νταβίντ ντε Χέα, άφησαν να εννοηθεί μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα έπρεπε να τους απονεμηθεί εκ των υστέρων ο τίτλος, αλλά ο Ρούνεϊ δήλωσε στο podcast «Stick to United» ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν τον κέρδισε στο γήπεδο.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ένιωθα άνετα να δεχτώ ένα ακόμη μετάλλιο της Premier League, επειδή δεν πιστεύω ότι το αξίζουμε. Δεν κάναμε αρκετά εκείνη τη σεζόν για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα», δήλωσε ο Ρούνεϊ σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα (29/9).

«Σκέφτομαι τους παίκτες τους: βρίσκονται εκεί, κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν τον τίτλο της Premier League και στο μυαλό τους το έχουν πετύχει. Και αν αυτοί οι παίκτες δεν έχουν καμία γνώση για το τι συμβαίνει στα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης, τότε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σε εμένα, αν ξαφνικά αποκαλυπτόταν ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τα ίδια και μου αφαιρούσαν τα μετάλλια της Premier League θα ήμουν συντετριμμένος», πρόσθεσε.

Παρ' όλα αυτά, ο πρώην επιθετικός της εθνικής Αγγλίας τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρής τιμωρίας στη Μάντσεστερ Σίτι, συμπεριλαμβανομένου του υποβιβασμού και οικονομικών περιορισμών.

«Θα τους έστελνα στη χαμηλότερη δυνατή κατηγορία και στη συνέχεια θα τους επέβαλα περιορισμούς σχετικά με το ποσό των χρημάτων που μπορούν να δαπανήσουν για τις επόμενες τρεις ή τέσσερις σεζόν», τόνισε χαρακτηριστικά.

 

Κατηγορίες

Premier League

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