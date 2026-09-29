Ο Αλ Κελαϊφί προανήγγειλε την «World Football Clubs»

Ο πρόεδρος της ένωσης ευρωπαϊκών συλλόγων (EFC)- γνωστή παλαιότερα ως european club association-, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, παρουσίασε (29/9) σχέδια για τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου φορέα που θα εκπροσωπεί συλλόγους από όλο τον κόσμο, εξαπολύοντας παράλληλα έμμεση επίθεση κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, χωρίς να τον κατονομάσει.

Ο προτεινόμενος φορέας «World Football Clubs» αποσκοπεί στο να δώσει στους συλλόγους μια παγκόσμια θεσμική φωνή, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν έβδομο μεγάλο πυλώνα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο , παράλληλα με τις έξι ηπειρωτικές συνομοσπονδίες, ο οποίος όμως θα εκπροσωπεί τους συλλόγους και όχι τις εθνικές ομοσπονδίες.

Ο Αλ-Κελαϊφί δεν διευκρίνισε το καθεστώς, τη δομή, τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή το χρονοδιάγραμμα του φορέα, ούτε ανέφερε ποιες αρμοδιότητες θα επιδιώξει να αποκτήσει εντός της FIFA.

«Η EFC έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο δίκτυο και μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους συλλόγους να συνδέονται με οποιονδήποτε», δήλωσε ο Αλ-Κελαϊφί στη γενική συνέλευση της EFC στην Κοπεγχάγη.

«Δημιουργούμε οφέλη για συλλόγους εντός και εκτός Ευρώπης», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι 857 παίκτες από ευρωπαϊκούς συλλόγους συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 70% του συνόλου των παικτών της διοργάνωσης.

Γι' αυτόν τον λόγο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τη δημιουργία του "World Football Clubs". Διότι κάθε σύλλογος στον κόσμο αξίζει να εκπροσωπείται, να έχει φωνή και καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας».

Ο Αλ-Κελαϊφί τόνισε ότι οι σύλλογοι έχουν αποκτήσει ολοένα και πιο παγκόσμιο χαρακτήρα μέσω των παικτών, των προπονητών, των ιδιοκτητών, των εμπορικών συνεργατών, των επωνυμιών και των οπαδών τους, παραμένοντας ταυτόχρονα ριζωμένοι στις τοπικές τους κοινωνίες, υποστηρίζοντας ότι οι φίλαθλοι μπορούν πλέον να ακολουθούν τις ομάδες τους από την Κοπεγχάγη στο Κάιρο ή από τη Νέα Υόρκη στο Τόκιο.

Ανακοίνωση που αποτελεί την πιο σαφή ένδειξη ότι η EFC επιθυμεί να επεκτείνει το μοντέλο της πέρα ​​από τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Ο Αλ-Κελαϊφί ανέφερε ότι ο αριθμός των μελών της EFC αυξήθηκε από 247 συλλόγους το 2021 σε περισσότερους από 900 σε 55 χώρες, θέτοντας ως στόχο την επίτευξη του αριθμού των 1.000 μελών.

Ανακοίνωσε επίσης ότι η Μπαρτσελόνα επέστρεψε και δήλωσε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται «σε διαδικασία επιστροφής», παρουσιάζοντας αυτές τις κινήσεις ως απόδειξη ότι οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι συσπειρώνονται ξανά γύρω από μια ενιαία δομή εκπροσώπησης.

Ο Αλ-Κελαϊφί δήλωσε επίσης ότι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση θα δώσουν σε κάθε μέλος της EFC άμεσο λόγο στις σημαντικές αποφάσεις και θα επιτρέψουν σε όλα τα μέλη να εκπροσωπούν τον οργανισμό σε επιτροπές της UEFA, της FIFA και άλλων φορέων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη γυναικεία εκπροσώπηση στα διάφορα τμήματα του διοικητικού συμβουλίου.

Η πρόταση για τους συλλόγους σε παγκόσμιο επίπεδο έρχεται εν μέσω εντάσεων σχετικά με την ισορροπία δυνάμεων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μεταξύ της FIFA, των συνομοσπονδιών, των λιγκών, των συλλόγων και άλλων εμπλεκόμενων μερών.

Ο Αλ-Κελαϊφί χρησιμοποίησε την ομιλία του για να στείλει ένα μήνυμα που φάνηκε να απευθύνεται εμμέσως πλην σαφώς στον Ινφαντίνο, αν και δεν κατονόμασε τον πρόεδρο της FIFA.

«Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπουμε τη σημερινή κατάσταση», είπε.

«Αντί να βελτιώνουμε το άθλημά μας, σπαταλάμε τον χρόνο μας ασχολούμενοι με προβλήματα και ζητήματα. Το ποδόσφαιρο λειτουργεί όταν ακούμε ο ένας τον άλλον. Όταν υπάρχει διαφάνεια μεταξύ μας. Αλλά πάνω απ' όλα, όταν είμαστε ειλικρινείς».

Ο Αλ-Κελαϊφί αντιπαρέβαλε επανειλημμένα αυτές τις εντάσεις με τη σχέση της EFC με την UEFA, την οποία χαρακτήρισε ως τον «πιο σημαντικό και έμπιστο εταίρο» της.

Ανέφερε ότι η κοινοπραξία UC3, στην οποία συμμετέχουν η EFC και η UEFA, θα αποφέρει έσοδα άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια του επόμενου τετραετούς κύκλου, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Όπως δήλωσε, περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε συλλόγους που δεν συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και στο ποδόσφαιρο νέων και γυναικών, ενώ ποσό 233 εκατομμυρίων ευρώ έχει ήδη διανεμηθεί σε 901 συλλόγους για την παραχώρηση παικτών σε διοργανώσεις εθνικών ομάδων της UEFA κατά την περίοδο 2020-2024.

«Όταν η UEFA και οι σύλλογοι συνεργάζονται στενά, το ποδόσφαιρο βγαίνει κερδισμένο», δήλωσε ο Αλ Κελαϊφί, προσθέτοντας ότι οι διαφωνίες μεταξύ της UEFA και των συλλόγων αντιμετωπίστηκαν «κατά πρόσωπο» και τελικά επιλύθηκαν.

Επίσης, εξέφρασε την έντονη στήριξή του προς τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, καλώντας τον να διεκδικήσει άλλη μία θητεία το επόμενο έτος:

«Το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από σπουδαίους ηγέτες σαν εσάς και, εκ μέρους των περισσότερων από 900 συλλόγων της EFC, σας ζητούμε να θέσετε ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία το επόμενο έτος», είπε χαρακτηριστικά.