Εθνική Νεανίδων Κ-19: Κλήση για δύο φιλικά στο Μαυροβούνιο

Τα φιλικά θα γίνουν την Τρίτη και την Πέμπτη 6 και 8 Οκτωβρίου στο Μαυροβούνιο στις 11:00 το πρωί.

Είναι τα πρώτα φιλικά για τη νέα προπονήτρια της Εθνικής Νεανίδων Χριστίνα Πίτσιλλου, η οποία προετοιμάζει την ομάδα μας για τους επίσημους αγώνες της που θα γίνουν στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου στην Αλβανία. Η Κύπρος θα αγωνιστεί με Αλβανία, Λετονία και Μολδαβία στη Β' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων.

Στην κλήση για τα φιλικά στο Μαυροβούνιο βρίσκονται οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

AFC Wimbledon: Kyra Gulay Hilmi

Apollon Ladies: Παναγιώτα Φωτίου, Χαραλαμπία Επαμεινώνδα

Lakatamia F.C.: Άρτεμις Πετκόβσκι, Γεωργιάνα Τσιόλα

Άρης Λεμεσού: Ελένη Χριστοφόρου, Λίλα Φράνσις Ευσταθίου

Γεροσκήπου WFC: Θεοφανώ Λιμαντζάκη

Εθνικός Άχνας WFC: Κυριακή Παναγή, Μιχαέλα Γεωργίου

Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC: Μαρία Δημητροπούλου, Στυλιάνα Ασπράκη

Ομόνοια Λευκωσίας: Βερόνικα Αντόνια Χατζηχριστοδούλου, Μαριάμ Συμεού, Μαρίνα Χριστοφόρου, Μιλένα Πέππου, Ναταλία Σολωνός, Χρυσήλια Αγγελή

Πέγεια - Ακάμας 2025: Αντριάνα Χριστοφή, Ελευθερία Πουλλή

Πρόγραμμα

• Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2026

03:55 Αναχώρηση για Μαυροβούνιο

18:00 Προπόνηση

• Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2026

11:00 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ

• Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2026

11:00 Προπόνηση

• Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2026

11:00 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ

• Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2026

13:45 Άφιξη στην Λάρνακα

• Πληροφορίες μεταφοράς

Δευτέρα, 05.10.2026

• 00:00 Αναχώρηση από Πάφο (Στέλιος Κυριακίδης)

• 00:50 Αναχώρηση από Λεμεσό (Τσίρειο στάδιο)

• 01:15 Αναχώρηση από Λευκωσία (Allegra sports centre)

• 01:00 Aναχώρηση από Παραλίμνι (Τάσος Μάρκου)

• 01:50 Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας