Εθνική Νεανίδων Κ-19: Κλήση για δύο φιλικά στο Μαυροβούνιο
ΓΗΠΕΔΟ
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Τα φιλικά θα γίνουν την Τρίτη και την Πέμπτη 6 και 8 Οκτωβρίου στο Μαυροβούνιο στις 11:00 το πρωί.
Είναι τα πρώτα φιλικά για τη νέα προπονήτρια της Εθνικής Νεανίδων Χριστίνα Πίτσιλλου, η οποία προετοιμάζει την ομάδα μας για τους επίσημους αγώνες της που θα γίνουν στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου στην Αλβανία. Η Κύπρος θα αγωνιστεί με Αλβανία, Λετονία και Μολδαβία στη Β' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων.
Στην κλήση για τα φιλικά στο Μαυροβούνιο βρίσκονται οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:
AFC Wimbledon: Kyra Gulay Hilmi
Apollon Ladies: Παναγιώτα Φωτίου, Χαραλαμπία Επαμεινώνδα
Lakatamia F.C.: Άρτεμις Πετκόβσκι, Γεωργιάνα Τσιόλα
Άρης Λεμεσού: Ελένη Χριστοφόρου, Λίλα Φράνσις Ευσταθίου
Γεροσκήπου WFC: Θεοφανώ Λιμαντζάκη
Εθνικός Άχνας WFC: Κυριακή Παναγή, Μιχαέλα Γεωργίου
Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC: Μαρία Δημητροπούλου, Στυλιάνα Ασπράκη
Ομόνοια Λευκωσίας: Βερόνικα Αντόνια Χατζηχριστοδούλου, Μαριάμ Συμεού, Μαρίνα Χριστοφόρου, Μιλένα Πέππου, Ναταλία Σολωνός, Χρυσήλια Αγγελή
Πέγεια - Ακάμας 2025: Αντριάνα Χριστοφή, Ελευθερία Πουλλή
Πρόγραμμα
• Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2026
03:55 Αναχώρηση για Μαυροβούνιο
18:00 Προπόνηση
• Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2026
11:00 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ
• Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2026
11:00 Προπόνηση
• Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2026
11:00 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ
• Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2026
13:45 Άφιξη στην Λάρνακα
• Πληροφορίες μεταφοράς
Δευτέρα, 05.10.2026
• 00:00 Αναχώρηση από Πάφο (Στέλιος Κυριακίδης)
• 00:50 Αναχώρηση από Λεμεσό (Τσίρειο στάδιο)
• 01:15 Αναχώρηση από Λευκωσία (Allegra sports centre)
• 01:00 Aναχώρηση από Παραλίμνι (Τάσος Μάρκου)
• 01:50 Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας