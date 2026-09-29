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Mάντσεστερ Σίτι: «Αθώοι με αδιάσειστα στοιχεία»

ΓΗΠΕΔΟ

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Έφεση κατά της απόφασης της Premier League

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι σχετικά με την ανακοίνωση (διαβάστε ΕΔΩ) της ανεξάρτητης Επιτροπής της Premier League, η οποία έκρινε ένοχο τον σύλλογο για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της λίγκας, οι οποίες αφορούν μια περίοδο εννέα σεζόν, από το 2009/10 έως και το 2017/18.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «πολίτες» εκφράζουν την απογοήτευση και την έκπληξή τους για την τροπή που πήρε η υπόθεση και την ετυμηγορία της Επιτροπής, ξεκαθαρίζοντας πως υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία της αθωότητάς τους και πως θα κινηθούν νομικά, ασκώντας έφεση.

Παράλληλα, η ομάδα του Μάντσεστερ κάνει λόγο για ουσιώδη σφάλματα νόμου στη γνωμοδότηση, η οποία, όπως υποστηρίζει, κρίνεται νομικά μετέωρη, αφήνοντας αιχμές για κομματικές και παραταξιακές επιρροές στο Δ.Σ. της Επιτροπής!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι:

«Η Μάντσεστερ Σίτι δηλώνει απογοητευμένη και παράλληλα έκπληκτη από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Premier League, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι αθώα για τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν από την Premier League και υπάρχει ένα ευρύ σύνολο αδιάσειστων στοιχείων που υποστηρίζουν όλες τις θέσεις της σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Ως εκ τούτου, η ομάδα θα παραμείνει αμετακίνητη και, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα δράσει προληπτικά σε κάθε αρμόδιο ρυθμιστικό και νομικό όργανο.

Η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, με σημαντικά στάδιά της να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η Μάντσεστερ Σίτι θα εξαντλήσει πλέον τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την υποβολή έφεσης, στηριζόμενη στο ότι η γνωμοδότηση περιέχει σαφή ουσιώδη σφάλματα νόμου, αρχής και πραγματικών περιστατικών, καθιστώντας την νομικά μετέωρη.

Η ομάδα σεβάστηκε με συνέπεια και επιμέλεια τη νόμιμη διαδικασία επί οκτώ έτη, θεωρώντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητη, αμερόληπτη και αντικειμενική ρυθμιστική αρχή, απαλλαγμένη από κομματικές ή παραταξιακές επιρροές.

Όπως είναι αυτονόητο, η ομάδα δεσμεύεται ως προς τις περαιτέρω δηλώσεις στις οποίες μπορεί να προβεί έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι μελλοντικές διαδικασίες».

 

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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