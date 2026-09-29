Πιο έτοιμος, για να... συστηθεί ξανά ο Ουγκμπό

Τα μόλις 24 λεπτά που αγωνίστηκε ο Ίκεϊ Ουγκμπό με τη φανέλα του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα, δείχνουν πως ο Αγγλοκαναδός επιθετικός δεν μπήκε ακόμη στην... εξίσωση. Παρόλο που απουσίαζε ο Άλεν Όζμπολτ από τα πρόσφατα παιχνίδια, δεν επιλέχθηκε από τον προπονητή των κυανολεύκων, Ερνάν Λοσάδα, για τη γραμμή κρούσης.

Η λογική λέει πως ο Αργεντινός τεχνικός έκρινε πως ακόμη δεν ήταν έτοιμος, μιας και ήρθε λίγο πριν τα ματς με την Μπραν. Και ελπίζει πως από εδώ και μπρος θα έχει ένα αξιόπιστο όπλο στα χέρια του.

Είναι από τις προσθήκες του καλοκαιριού που δεν... έπιασαν τόπο. Θα πρέπει και ο ίδιος να προσπαθήσει περισσότερο και αντιλαμβάνεται πως δεν έχει εύκολο έργο να πάρει φανέλα βασικού.

Πέραν του Όζμπολτ, εκεί μπορούν να παίξουν οι Μπράντον Τόμας και Ντάνι Εσκρίτσε. Η διακοπή τού έδωσε χρόνο να ετοιμαστεί και εκτιμάται πως με την επανέναρξη θα τον δούμε περισσότερο να αγωνίζεται.