Ανακοίνωσε αποφάσεις για τους Κύπριους η ΚΟΠ: Αποκλεισμός και «βαριά καμπάνα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στην χθεσινή του συνεδρία ενέκρινε την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου της Ομοσπονδίας για υποχρεωτική χρήση γηγενούς ποδοσφαιριστή στους αγώνες του Κυπέλλου Coca – Cola από την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 – 2027.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ομάδες στους αγώνες Κυπέλλου από την ερχόμενη ποδοσφαιρική περίοδο, πρέπει να έχουν στην εντεκάδα έναν τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμέτοχής στην Εθνική Κύπρου και δενέχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του ποδοσφαιριστή αυτού κατά την διάρκεια του, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου.

Ομάδες που δεν θα συμμορφωθούν με την πιο πάνω απόφαση, τότε θα μηδενίζονται και θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αν η παράβαση αυτή γίνει στον τελικό ή στα ημιτελικά, στην ομάδα θα επιβάλλεται ποινή €50.000.

Επίσης, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου, ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα και έχουν συμπεριληφθεί σε τέσσερις συνεχόμενες κλήσεις και έχουν αγωνιστεί σε δύο τουλάχιστον αγώνες της Εθνικής Ανδρών Κύπρου, θα θεωρούνται ως γηγενής για σκοπούς του κανονισμού χρησιμοποίησης δύο γηγενών ποδοσφαιριστών στην αρχική εντεκάδα.