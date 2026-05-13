Τα εισιτήρια για τους Ομονοιάτες στο… κεκλεισμένων «αιώνιο»

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ στο στάδιο ΓΣΠ, που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, 16 Μαΐου, στις 18:00, λόγω ποινής που επιβλήθηκε στη γηπεδούχο ομάδα από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Οι πράσινοι μέσω ανακοίνωσης ενημερώνουν για τα εισιτήρια και όσους έχουν δικαίωμα παρουσίας στο ματς.

Αναλυτικά:

Δικαίωμα παρουσίας στο γήπεδο έχουν ΜΟΝΟ οι πιο κάτω κατηγορίες φιλάθλων:

Συνταξιούχοι ηλικίας 65+

Παιδία μέχρι 12 ετών συνοδευόμενα από τις μητέρες

Και ΑΜΕΑ που βρίσκονται σε τροχοκάθισμα

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα φιλοξενηθούμε στη Βόρεια κερκίδα.

Διάθεση Εισιτηρίων

Τα εισιτήρια θα διατίθενται μόνο την ημέρα του αγώνα, από τα Βορειά ταμεία του σταδίου ΓΣΠ, από τις 16:30 – 18:00.

Κατά την αγορά των εισιτηρίων τόσο οι συνταξιούχοι, όσο και τα παιδιά κάτω των 12 χρόνων που συνοδεύονται από τη μητέρα τους θα πρέπει να επιδεικνύουν την πολιτική τους ταυτότητα.

Τιμές εισιτηρίων (όπως έχουν καθοριστεί από την γηπεδούχο ομάδα)

Κανονικό: €20

Μαθητικό: €10

Παιδικό: €5

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.