Πέρασε στον τελικό, φορτσάρει για άμεση επάνοδο

Οι «άγιοι» κατάφεραν με γκολ στο 116' από τον Σαρλς να επιβηθούν 2-1 της Μίντλεσμπρο στη μεταξύ τους ρεβάνς των ημιτελικών των Playoffs και αυτή τη στιγμή έχουν κλειδώσει τη θέση για τον μεγάλο τελικό, όπου περίμενε η Χαλ, έχοντας φτάσει κι εκείνη στο «Γουέμπλεϊ».

Παρ' όλα αυτά, όλα μπορούν ν' ανατραπούν. Η «Μπόρο», ζητά αθλητική τιμωρία για τη Σαουθάμπτον, αν αποδειχθεί η ενοχή της αντιπάλου της αναφορικά με την υπόθεση του «κατασκόπου» που είχε στείλει σε προπόνηση, προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τις μεταξύ τους κόντρες.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, υπάρχει πιθανότητα ακόμη και αποκλεισμού από τον τελικό ή αφαίρεσης βαθμών για την επόμενη σεζόν!

Στο αγωνιστικό κομμάτι πάντως, ο ΜακΓκρι είχε βάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους στο St. Mary's από το 5ο λεπτό, ο Στιούαρτ με κεφαλιά πριν την ανάπαυλα είχε ισοφαρίσει και ο Σαρλς στο 116' έκανε την ανατροπή και χάρισε το «εισιτήριο» στη Σαουθάμπτον για να διεκδικήσει την άμεση επιστροφή στην Πρέμιερ Λιγκ!

