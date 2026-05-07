Ορίστηκαν οι λεπτομέρειες του τελικού ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο

Οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες του τελικού κυπέλλου, καθώς πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εμπλεκομένων, το μεσημέρι της Πέμπτης (07/05).

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο θα αρχίσει στις 19:00, την 29η Μαΐου, στο ΓΣΠ. Μετά από κλήρωση, η ομάδα της Λεμεσού θα είναι τυπικά γηπεδούχος και θα έχει στην διάθεση της το νότιο πέταλο και το κάτω διάζωμα της δυτικής κερκίδας. Αντίθετα, οι γαλάζιοι την ανατολική και τη βόρεια. Η κάθε ομάδα θα πάρει από 8.967 εισιτήρια.

Η τιμή του εισιτηρίου έχει καθοριστεί στα €20 στις κεντρικές κερκίδες (Δυτική και Ανατολική), ενώ στα €15 για τις άλλες δύο κερκίδες (Βόρεια και Νότια). Στα €5 το παιδικό εισιτήριο.

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ: «Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΠ υπό το Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανθούλη Μυλωνά η οργανωτική σύσκεψη για τον τελικό του Κυπέλλου Coca - Cola 2026.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων ομάδων της Πάφος F.C. και του Απόλλωνα, της χορηγού εταιρείας Coca - Cola, του Σταδίου ΓΣΠ, του τηλεοπτικού σταθμού Άλφα που θα μεταδώσει ζωντανά τον τελικό καθώς και λειτουργοί της ΚΟΠ.

Οι δύο ομάδες θα πάρουν από 8967 εισιτήρια. Όλα τα εισιτήρια θα προπωληθούν ηλεκτρονικά. Δεν θα ανοίξουν ταμεία στο γήπεδο.

Λεπτομέρειες για την προπώληση των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν από τις ομάδες τις επόμενες ημέρες.

Η συνέντευξη τύπου του τελικού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαϊου. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο».