Από την Πάφο στη La Liga;

Ο Άλμπερτ Θελάδες μπορεί να αποχώρησε από τον πάγκο της Πάφου χωρίς να αφήσει πίσω του κάτι που να ενθουσιάσει, όμως το όνομά του συνεχίζει να απασχολεί την ισπανική ποδοσφαιρική επικαιρότητα και μάλιστα με τρόπο που προκαλεί απορίες.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την Πάφο σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις ήταν υψηλές και οι φιλοδοξίες ακόμη μεγαλύτερες. Η διοίκηση επένδυσε σημαντικά ποσά, το ρόστερ είχε ποιότητα και ο στόχος ήταν η καθιέρωση της ομάδας στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου και η ευρωπαϊκή διάκριση. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας επί ημερών Θελάδες δεν κατάφερε ποτέ να πείσει απόλυτα. Τα αποτελέσματα δεν συμβάδιζαν με τις προσδοκίες, η πίεση αυξανόταν και τελικά ήρθε το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Κι όμως, ενώ στην Κύπρο η παρουσία του Θελάδες αξιολογήθηκε μάλλον ως αποτυχημένη ή τουλάχιστον κατώτερη των προσδοκιών, στην Ισπανία το όνομά του παραμένει σε περίοπτη θέση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της «Footercato», βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για τον πάγκο της Ράγιο Βαγιεκάνο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Ινίγο Πέρεθ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Πώς ένας προπονητής που δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο κυπριακό πρωτάθλημα παραμένει υποψήφιος για ομάδα της Λα λίγκα; Η απάντηση ίσως βρίσκεται στο ποδοσφαιρικό του βιογραφικό και στις διασυνδέσεις που εξακολουθεί να διαθέτει στην Ισπανία.