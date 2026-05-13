Ο ΑΠΟΕΛ θα πάει με… 13 παίκτες μείον κόντρα στην Ομόνοια

Παροπλισμένος θα πάει ο ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής (16/05, 18:00) με την Ομόνοια, το οποίο είναι αδιάφορο βαθμολογικά.

Συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα αυτής της στιγμής, θα λείψουν 13 ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, λόγω τραυματισμού οι Πιέρος, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Περέιρα, Μπρόρσον, Διαμαντάκος, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Μάγιερ και Ρόσα.

Λόγω καρτών εκτός θα είναι οι Λαΐφης, Μαϊόλι και Ολαγίνκα.