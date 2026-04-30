Από το «δεν μπορούν τα παλικάρια» στην… απόλυτη αντεπίθεση και αποθέωση

Ο Απόλλωνας έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Μάη, όπου θα κοντραριστεί με την Πάφο για την κατάκτηση του κυπέλλου. Η πορεία των κυανόλευκων στην τρέχουσα σεζόν μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η ομάδα της Λεμεσού άρχισε με τεράστιες προσδοκίες, με τον Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο της. Οι μεταγραφές ικανοποίησαν στα… χαρτιά τον κόσμο του συλλόγου κι όλοι ανέμεναν τη… σέντρα για τη νέα σεζόν.

Το πρώτο τρίμηνο όμως, διέψευσε τους πάντες. Κάτι δεν λειτούργησε στο Κολόσσι, η ομάδα δεν απέδιδε και ο προβληματισμός γιγαντωνόταν παιχνίδι με παιχνίδι. Στις 16 Δεκεμβρίου ο κύβος ερρίφθη και η τρίτη θητεία του Κύπριου τεχνικού ολοκληρώθηκε πρόωρα. Δύο μέρες αργότερα, ο Ερνάν Λοσάδα πήρε το αεροπλάνο με προορισμό το νησί μας, ώστε να αναλάβει τον Απόλλωνας. Άγνωστος… μεταξύ αγνώστων. Το φιρμάνι της συμφωνίας βρήκε τον κόσμο της ομάδας «μουδιασμένο» καθώς ούτε ο πιο αισιόδοξος δεν πίστευε πως κάτι καλό μπορεί να βγει στην τρέχουσα σεζόν. Βλέπετε, η ομάδα της Λεμεσού ήταν τότε στους 21 βαθμούς (σε 14 αγωνιστικές) και στο -8 από την 3η και ευρωπαϊκή θέση.

Γρήγορα όμως ο όποιος προβληματισμός… εξανεμίστηκε! Ο Λοσάδα ήταν λες είχε το μαγικό ραβδί καθώς οι ποδοσφαιριστές του αναγεννήθηκαν, ξεπερνούσαν το ένα εμπόδιο μετά το άλλο και ο Απόλλωνας ανάκαμψε! Από το «δεν μπορούν τα παλικάρια» έφτασε στο… «μωρέ λες;». Ας μην ξεχνάμε πως πριν από λίγες εβδομάδες η ομάδα της Λεμεσού μπήκε -και- στο κόλπο του τίτλου, αφού έφτασε κοντά στο να απειλήσει την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Ο Λοσάδα λοιπόν κατέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία. Σε 21 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο, σημείωσε 15 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες.

Πλέον ο Απόλλωνας έχει εξασφαλίσει κατά τεράστιο βαθμό ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος, ενώ έχει την ευκαιρία να κατακτήσει κι ένα τρόπαιο που θα κλείσει ιδανικά την τρέχουσα σεζόν. Το 10ο κύπελλο μπορεί να δώσει το… έναυσμα για την επιστροφή στις επιτυχίες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ενόψει της νέας σεζόν.