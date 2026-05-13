Με τον… σκακιστή στην Α’ κατηγορία η Ομόνοια 29ης Μαΐου

Ανανεώθηκε η συνεργασία των πρασίνων με τον Βέλγο προπονητή

Με τον Φάτζιο Μπούις θα πορευθεί και στην Α’ κατηγορία, όπου επιστρέφει από τη νέα σεζόν, η Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους γι’ ακόμη μία χρονιά.

«Το σωματείο μας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του για την νέα χρονιά με τον προπονητή μας κύριο Fangio Buyse» αναφέρει το φιρμάνι των πρασίνων που συνοδεύεται με φωτογραφία του Βέλγου να παίζει σκάκι.

Ο 51χρονος είχε αναλάβει την Ομόνοια 29ης Μαΐου στα μέσα Δεκεμβρίου κι εκ τότε σε 18 παιχνίδια κατέγραψε εννιά νίκες, εφτά ισοπαλίες και δύο ήττες.

