Ο Μέσι υπερδιπλασίασε τις αποδοχές του

Επέκτεινε το συμβόλαιό του τον Οκτώβριο έως το 2028

Ο Λιονέλ Μέσι υπερδιπλασίασε τις βασικές αποδοχές του το 2026, σε σχέση με την πρώτη του χρονιά στην Ιντερ Μαϊάμι το 2023, καθώς εφέτος θα εισπράξει 25 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το σωματείο παικτών του Major League Soccer (MLS).

Με εγγυημένη ετήσια αμοιβή άνω των 28,3 εκατομμυρίων δολαρίων (24,3 εκατομμύρια ευρώ), που περιλαμβάνει τον βασικό μισθό του συν διάφορα μπόνους, ο 38χρονος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου παραμένει μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS. Ο διάσημος Αργεντινός, ξεπερνά τον νεοαποκτηθέντα της ομάδας του Λος Αντζελες, Σον Χέουνγκ-μιν, ο οποίος κερδίζει πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια.

Όταν εντάχθηκε στον σύλλογο της Φλόριντας, το 2023, ο βασικός μισθός του Μέσι ήταν 12 εκατομμύρια δολάρια (20,5 εκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένων των μπόνους).

Υπενθυμίζεται, ότι με 29 γκολ και 19 ασίστ το 2025, ο «pulga» οδήγησε την Ιντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν και οκτάκις νικητής της «Χρυσής Μπάλας», επέκτεινε το συμβόλαιό του τον Οκτώβριο έως το 2028.

Σημειώνεται, ότι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ένωση Παικτών του MLS δεν περιλαμβάνουν έσοδα από εμπορικές συνεργασίες που υπογράφουν οι παίκτες μεμονωμένα.

Ο Αργεντινός Ροντρίγκο Ντε Πολ, συμπαίκτης του Μέσι στην Ιντερ Μαϊάμι, συμπληρώνει την τριάδα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών, με εγγυημένο μισθό 9,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, ο πρώην επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Μίλερ, που τώρα αγωνίζεται στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, κερδίζει περισσότερα από 5,1 εκατομμύρια δολάρια.

