Απόλλων-Πάφος FC: Πάρθηκε η απόφαση για την ημερομηνία του τελικού
Αναμένονται πλέον οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τον αγώνα για τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς
Μετά τις διαβουλεύσεις των προηγούμενων ημερών, σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο FC, που θα κρίνει τον τίτλο στον δεύτερο τη τάξει θεσμό, η ΚΟΠ αποφάσισε όπως αυτός γίνει την Παρασκευή, 29 Μαΐου.
Η ανακοίνωση:
«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει πως ο τελικός του Κυπέλλου Coca - Cola μεταξύ του Απόλλωνα Λεμεσού και της Πάφος F.C. θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στο Στάδιο ΓΣΠ.
Η ώρα έναρξης του αγώνα καθώς και άλλες λεπτομέρειες όπως η πώληση των εισιτηρίων και η κατανομή των κερκίδων θα ανακοινωθούν μετά την οργανωτική σύσκεψη του τελικού η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 7 Μαΐου στις 12:00 το μεσημέρι στα Γραφεία της ΚΟΠ».