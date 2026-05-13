Όσο πάει και... ξεθωριάζει

Ένα από τα θέματα στην Ανόρθωση που βρίσκονται στην αβεβαιότητα, έχει να κάνει με τον Κίκο. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι στο οπλοστάσιο την τελευταία τετραετία και από τους ποιοτικότερους. Εδώ και καιρό η διοίκηση κάθισε μαζί του στο τραπέζι, του έκανε πολύ βελτιωμένη πρόταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο Κυριάκο Πραστίτη, όμως απάντηση δεν έχει πάρει.

Και η αλήθεια είναι πως, όσο πάει, ξεθωριάζει η παραμονή του. Ηχούν και σειρήνες από άλλες ομάδες που κάνουν το έργο των διοικούντων δύσκολο μιας και δεν είναι σε θέση να μπουν σε... πλειστηριασμούς. Από την άλλη το εμπάργκο βάζει πίεση, αφού κακά τα ψέματα, είναι ποιοτική επιλογή και δεν μπορεί να καλυφθεί με νεαρούς. Όσοι περισσότεροι διατηρηθούν στο ρόστερ, τόσο πιο καλό σε ακόμη μία μεταβατική περίοδο για την Ανόρθωση.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ένα πρόβλημα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», υποχρέωσε την Ανόρθωση να αναβάλει τη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου.