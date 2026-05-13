Βραβεύει τους κορυφαίους στις 26 Μαΐου η ΚΟΠ

Γιορτή Βραβεύσεων ΚΟΠ: Ραντεβού στις 26 Μαΐου για την κορυφαία ποδοσφαιρική εκδήλωση

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τιμά και φέτος τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της ποδοσφαιρικής περιόδου 2025–2026, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Η ετήσια Γιορτή Βραβεύσεων της ΚΟΠ, που αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση επιβράβευσης του κυπριακού ποδοσφαίρου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στο ξενοδοχείο Landmark στη Λευκωσία, στις 20.00.

Αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, η φετινή διοργάνωση ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, αποδίδοντας την αναγνώριση που αξίζει στις ομάδες και τα πρόσωπα που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Μεταξύ άλλων, θα βραβευτούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις μικρές Εθνικές ομάδες, οι πρωταθλήτριες ομάδες Ανδρών, Γυναικών, Futsal, Β’ και Γ’ Κατηγορίας, καθώς και ο κορυφαίος διαιτητής και οι κορυφαίοι βοηθοί διαιτητές της χρονιάς.

Παράλληλα, θα αναδειχθούν και θα βραβευτούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Cyprus League by Stoiximan, ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης και ο κορυφαίος προπονητής, έπειτα από ψηφοφορία των προπονητών της Α’ Κατηγορίας.

Οι προπονητές του Πρωταθλήματος Futsal και του Πρωταθλήματος Γυναικών θα ψηφίσουν επίσης τους κορυφαίους των διοργανώσεών τους, οι οποίοι θα τιμηθούν στη μεγάλη γιορτή της Ομοσπονδίας.

Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και έκτακτες τιμητικές βραβεύσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν το βράδυ της εκδήλωσης.

Η Γιορτή Βραβεύσεων της ΚΟΠ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Άλφα Κύπρου στις 22:00 το ίδιο βράδι.

 

 

ΚΥΠΡΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ομάδες ΑΠΟΕΛ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΠΑΦΟΣ FC ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ FREEDOM 24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

