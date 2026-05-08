Συνέντευξη Τύπου και διαπιστεύσεις τελικού Κυπέλλου Coca - Cola

Η συνέντευξη τύπου για τον τελικό του Κυπέλλου, στην παρουσία των Προέδρων, των προπονητών και ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12:30 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεντεύξεων τύπου του σταδίου Αλφαμέγα στη Λεμεσό.

Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ που επιθυμούν να καλύψουν δημοσιογραφικά τον τελικό Κυπέλλου Coca – Cola, θα πρέπει να πατήσουν στον πιο κάτω σύνδεσμο και να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα.

Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου. Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων και σχετική ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COCA - COLA 2026

Οι διαπιστεύσεις είναι αυστηρά προσωπικές και θα γίνεται ταυτοποίηση στην είσοδο των δημοσιογραφικών θεωρείων. Η παράδοση τους θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου πριν τη συνέντευξη τύπου του τελικού καθώς και την ημέρα του αγώνα, από τις 17:00 μέχρι και την ώρα έναρξης.

Ανάδειξη Πολυτιμότερου Ποδοσφαιριστή Τελικού Κυπέλλου Coca – Cola

Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του Πολυτιμότερου Ποδοσφαιριστή του τελικού.

Ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής θα αναδειχθεί από τις ψήφους των εκπροσώπων των ΜΜΕ και επιτροπή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αποτελούμενης από Ομοσπονδιακούς Προπονητές.